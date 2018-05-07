Özkan Sümer bedava çalışıyor – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    bedava çalışıyor

    Özkan Sümer bedava çalışıyor
    Başdanışmanlık ve genel koordinatörlüğe getirilen 'in 90 bin lira maaş aldığı iddiası yalanlandı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Sümer bedavaya çalışıyor" dedi.
    1. 7.5.2018
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