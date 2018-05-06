Kucka da cezalı oldu – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    Kucka da cezalı oldu

    Fırtına'nın ile oynadığı maçta sarı kart gören , gelecek hafta oynanacak olan maçı öncesi cezalı duruma düştü.

    Fırtına'nın ile oynadığı maçta sarı kart gören , gelecek hafta oynanacak olan maçı öncesi cezalı duruma düştü. Zaten kadro sıkıntısı çeken 'da eksikler fazlasıyla can sıkıyor.
    1. 6.5.2018
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