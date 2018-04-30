Trabzonspor'dan transfer atağı! – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    'dan atağı!

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'dan <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a> atağı!
    yasağının kaldırılması yönetime 'oh' çektirirken, yeni sezonun planlaması da yavaş yavaş yapılmaya başlandı. Önümüzdeki sezondan itibaren elindeki maliyetli oyuncuları zamana yayarak elden çıkarmak isteyen bordo-mavililer, maliyetsiz isimler üzerinde yoğunlaşmaya başladı. Hubocan'ın sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle savunmaya mutlak takviye yapacak olan bordo-mavililerin gündeminde Antalyasporlu sol bek Sakıb Aytaç var. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Sakıb ile masaya oturup imzalar atılabilir. Ayrıca Akhisar'da forma giyen 30 yaşındaki eski Trabzonlu stoper Caner Osmanpaşa'nın da yuvaya dönebileceği dile getiriliyor.
    1. 30.4.2018
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