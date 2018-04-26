Yükseliş durdu düşüş başladı – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    Yükseliş durdu düşüş başladı

    Yükseliş durdu düşüş başladı
    Teknik direktör yönetiminde Spor Toto Süper Lig'e çıktığı ilk maçında Yeni Malatya'ya 1-0 mağlup olan Trabzonspor, sonraki 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek topladığı 19 puanla yükselişe geçti. Ancak Karadeniz ekibi son 14 haftada ise hızlı bir düşüş yaşadı.

    İLK 8 HAFTANIN GERİSİNDE KALDI
    Bordo-mavililer, 'in 12'nci haftasında zaferiyle başlayan 5 maçlık galibiyet serisinin ardından düşüşe geçti. Karadeniz ekibi bu 5 maçlık serinin ardından çıktığı 14 karşılaşmada 18 puan toplayabildi, Rıza Çalımbay dönemindeki ilk 8 haftalık performansın da gerisinde kaldı.

    46 PUAN ALDI TARAFTARINI ÜZDÜ
    Bordo-mavili takım bu sezon Süper Lig'de 30 maçta 12 galibiyet, 10 beraberlik elde etti ve 8 mağlubiyet yaşadı. Attığı 53 gole karşılık 44 gol yedi. 46 puan topladı ve 5. sırada. Art arda gelen şok sakatlıklar nedeniyle birçok maça tam kadro çıkamayan Fırtına'nın hedefi Avrupa kupalarına katılmak.
    1. 26.4.2018
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