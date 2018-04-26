Yükseliş durdu düşüş başladı
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Spor Toto Süper Lig'e çıktığı ilk maçında Yeni Malatya'ya 1-0 mağlup olan Trabzonspor, sonraki 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek topladığı 19 puanla yükselişe geçti. Ancak Karadeniz ekibi son 14 haftada ise hızlı bir düşüş yaşadı.
İLK 8 HAFTANIN GERİSİNDE KALDI
Bordo-mavililer, Süper Lig'in 12'nci haftasında Osmanlıspor zaferiyle başlayan 5 maçlık galibiyet serisinin ardından düşüşe geçti. Karadeniz ekibi bu 5 maçlık serinin ardından çıktığı 14 karşılaşmada 18 puan toplayabildi, Rıza Çalımbay dönemindeki ilk 8 haftalık performansın da gerisinde kaldı.
46 PUAN ALDI TARAFTARINI ÜZDÜ
Bordo-mavili takım bu sezon Süper Lig'de 30 maçta 12 galibiyet, 10 beraberlik elde etti ve 8 mağlubiyet yaşadı. Attığı 53 gole karşılık 44 gol yedi. 46 puan topladı ve 5. sırada. Art arda gelen şok sakatlıklar nedeniyle birçok maça tam kadro çıkamayan Fırtına'nın hedefi Avrupa kupalarına katılmak.
İLK 8 HAFTANIN GERİSİNDE KALDI
Bordo-mavililer, Süper Lig'in 12'nci haftasında Osmanlıspor zaferiyle başlayan 5 maçlık galibiyet serisinin ardından düşüşe geçti. Karadeniz ekibi bu 5 maçlık serinin ardından çıktığı 14 karşılaşmada 18 puan toplayabildi, Rıza Çalımbay dönemindeki ilk 8 haftalık performansın da gerisinde kaldı.
46 PUAN ALDI TARAFTARINI ÜZDÜ
Bordo-mavili takım bu sezon Süper Lig'de 30 maçta 12 galibiyet, 10 beraberlik elde etti ve 8 mağlubiyet yaşadı. Attığı 53 gole karşılık 44 gol yedi. 46 puan topladı ve 5. sırada. Art arda gelen şok sakatlıklar nedeniyle birçok maça tam kadro çıkamayan Fırtına'nın hedefi Avrupa kupalarına katılmak.
- 26.4.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
TFF Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili kararını açıkladı: İşte derbinin oynanacağı tarih...
Toplam 2
Yorum
Kartal Beşiktaş seyircisi niye gitmiyor?
-
Fenerbahçe'den TFF'nin karanına yönelik ilk açıklama
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Şampiyon FENERBAHÇE.
-
TFF Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili kararını açıkladı: İşte derbinin oynanacağı tarih...
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Hayırlısı olsun , spor dostluk , kardeşlik ve barıştır.
Yükseliş durdu düşüş başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.