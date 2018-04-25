Şut çalıştılar

hafta sonu deplasmandaile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunanveile izinlikatılmadı. Bordo-mavililer idmanda koşunun ardından dar alanda pas çalışması ve çift kale maç yaptı. Bu sıradaoyuncularından bol bol şut çekmelerini ve gol pozisyonlarına girmelerini