Şut çalıştılar
Trabzonspor, hafta sonu deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Onur, Uğur, Abdülkadir, Kamil ve Castillo ile izinli Olcay katılmadı. Bordo-mavililer idmanda koşunun ardından dar alanda pas çalışması ve çift kale maç yaptı. Bu sırada Rıza Çalımbay, oyuncularından bol bol şut çekmelerini ve gol pozisyonlarına girmelerini
- 25.4.2018
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