Trabzonspor, Avrupa yolunda yara aldı – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    , Avrupa yolunda yara aldı

    Trabzonspor, Avrupa yolunda yara aldı

    'de a sahasında 2-0 mağlup olan , son 2 haftada 5 puan kaybederek Avrupa kupalarına katılma yolunda yara aldı.

    'in 30. haftasında sahasında a 2-0 mağlup olan , Avrupa kupalarına gitme yolunda son 2 haftada 5 puan kaybederek önemli bir yara aldı. Bordo-mavililer geçtiğimiz hafta deplasmanda ile 3-3 berabere kalırken, bu haftada evinde 3 puan bıraktı.

    LİGİN İLK YARISINDA UMUTLANMIŞTI
    Trabzonspor, ligin ilk yarısına kötü bir başlangıç yapsa da, teknik direktör değişimi sonrası topladığı puanlarla, sezonun ilk yarısını umutlu bitirmişti. Sezonun ilk yarısında 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle alan ekibi attığı 33 gole karşılık kalesinde ise 28 gol görmüştü. Elde ettiği 29 puanla ilk yarıyı 7. sırada tamamlayan bordo-mavililer 36 puanla ilk yarının lideri ile arasındaki puan farkını 7'ye indirerek, ligin ilk yarısında Avrupa kupalarına katılma yolunda umutlanmıştı. Bordo-mavililerin 30. haftada lider ile arasındaki puan farkı 17'ye çıktı.

    AVRUPA İÇİN SIRALAMADAKİ YERİNİ KORUMASI GEREKİYOR
    İkinci yarıda 17 puan toplayan Trabzonspor, beklentilerin altında kaldı. Avrupa kupalarına katılma umutlarını sürdürebilmesi için sıralamadaki yerini koruması gereken bordo-mavililer, 46 puanla 5. sırada yer alıyor. Trabzonspor, sezon sonuna kadar sıralamadaki yerini koruması halinde bile bu sonuç Avrupa kupalarına katılmasına yetmeyecek. 'ndan çıkacak olan tablo bordo-mavililerin Avrupa kupalarına katılıp-katılamayacağı noktasında en etkili sonuç olacak. 'un finaldeki rakibi kim olur ise olsun, Ege temsilcisi kupayı alması halinde Trabzonspor'un Avrupa kupalarına katılma şansı ortadan kalkmış olacak. Zirvede yer alan iki takımdan veya 'ın kupayı alması Karadeniz ekibine Avrupa'nın yolunu açmış olacak.

    EVİNDE DAHA FAZLA YENİLDİ
    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de evinde en çok yenilgi alan takımlardan biri konumunda. Karadeniz ekibi evinde daha çok puan toplasa da dış sahaya göre iç sahada daha çok yenilgi aldı. Bordo-mavililer bu sezon evinde oynadığı 15 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Attığı 28 gole karşılık ise kalesinde 23 gol gördü. 26 puan topladı. Karadeniz ekibi dış sahada ise 4 galibiyet, 8 beraberlik alırken 3 de yenilgi gördü ve 20 puan topladı. Ligde bordo-mavililerle birlikte evinde en çok mağlup olan takımların başında Aytemiz 7, , Teleset Mobilya Akhisarspor ve Trabzonspor 5'er mağlubiyet alan takımlar oldu.
    1. 22.4.2018 12:56
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