Trabzonsporlu futbolcular, imza gününe katıldı

Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, kuyruk oluştu.

Sırayla alınan bordo-mavili taraftarlar, fotoğraf çektirdikleri futbolculara Trabzonspor'un 2017-2018 sezonu formalarını imzalattı.

QNB Finansbank Çarşı Şubesi Müdürü Can Korkmaz, burada yaptığı açıklamada, bordo-mavili futbolcuları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Trabzonspor'un yıldız futbolcularını taraftarlarla şubede bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İmza günümüz, hem şubeye gelen müşterilerimiz için hem de taraftarlar için güzel bir sürpriz oldu." değerlendirmesinde bulundu.