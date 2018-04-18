Trabzonsporlu futbolcular, imza gününe katıldı
Trabzonsporlu futbolculardan Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu ve Joao Pereira, düzenlenen imza gününe katıldı
Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, kuyruk oluştu.
Sırayla alınan bordo-mavili taraftarlar, fotoğraf çektirdikleri futbolculara Trabzonspor'un 2017-2018 sezonu formalarını imzalattı.
QNB Finansbank Çarşı Şubesi Müdürü Can Korkmaz, burada yaptığı açıklamada, bordo-mavili futbolcuları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Trabzonspor'un yıldız futbolcularını taraftarlarla şubede bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İmza günümüz, hem şubeye gelen müşterilerimiz için hem de taraftarlar için güzel bir sürpriz oldu." değerlendirmesinde bulundu.
- 18.4.2018 15:42
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Beşiktaş, İsrailli forvet Munas Dabbur ile ilgileniyor
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Yorum
savaş abubakar a 10 milyon euro verip almadınız buna mı 10 milyon euro vereceksiniz. Tamamen tezat bir iş. 15 veririm kralını alırım.
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Özgörkey, Galatasaray başkanlığına aday olacak mı?
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MEHMET DAL EY GALATASARAY CAMİASI SİZE ÖNEMLİ BİR TAVSİYEM ALTINORDUSPOR FUTBOLCUSU BARIŞ ALICI YI KESİN ALIN
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Liverpool, Abdülkadir Ömür için geliyor!..
Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 MOHAMMED SALAH FARKLI BİR FUTBOLCU ANCAK ABDULKADİRDE DE O POTANSİYEL YOK DEĞİL. ÇOK YETENEKLİ VE HIZLI.GELİŞTİRİRSE ONUDA GEÇEBİLİR.
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