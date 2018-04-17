4x4 Yusuf yetmedi – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    4x4 Yusuf yetmedi

    4x4 Yusuf yetmedi

    ekibinin genç yıldızlarından , dün akşam da golünü attı ama takımına üç puanı getiremedi.

    ekibinin genç yıldızlarından , dün akşam da golünü attı ama takımına üç puanı getiremedi. Yusuf, bu sezon deplasmanda ilk kez gol sevinci yaşarken; son 4 lig maçında ( 2, ve ) rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Bu hafta içinde yapılan antrenmanlarda iki kez sakatlanan 21 yaşındaki 10 numara, uygulanan tedavi sonrasında maça yetişti ve etkili futbolunu bir de golle süsledi. Bordo-mavililerin iki genç oyuncusu Yusuf ile Abdülkadir, geçen hafta da - spor maçında 1'er gol ve asistle oynamıştı. İki genç futbolcu, bordo-mavililerin bu sezon 20 golüne doğrudan etki ederken; Abdülkadir 3 gol, 5 asistle adından söz ettirdi, Yusuf ise 7 gol atarken 5 de asist yaptı. Yusuf maç sonrası, "Zor bir 90 dakika olacağını biliyorduk. İki kez öne geçmemize rağmen bu avantajımızı kullanamadık, çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.
    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:06
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