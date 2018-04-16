Hugo&Bero göreve – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    Hugo&Bero göreve

    Hugo&Bero göreve

    ’ın, Burak’ın yerine forvette ’ya forma vermesi bekleniyor. Okay’ın yokluğunda ise ön liberoda Bero olacak

    'ın yerine ileri uçta bugün bir aksilik olmazsa forma giyecek. Kolombiyalı forvet, 7 hafta sonra ilk onbirde sahaya çıkacak. Tecrübeli oyuncu en son yine başkentteki (0-0) maçında onbirde yer almıştı. 'de bu sezon şimdiye kadar 3 maçta ilk onbirde şans bulan Rodallega 20 maçta 4 gol kaydetti. 'ın az da olsa Dame N'Doye'a da görev verme ihtimali bulunuyor.

    ORTADA SLOVAK GÜCÜ
    Orta sahada Okuy Yokuşlu ve Onazi'nin yokluğunda ise Kucka'ya Matus Bero eşlik edecek. Genç ön libero, 7 hafta sonra ligde forma giyecek. Çalımbay, Slovak oyuncu ile bir görüşme yaparak neler yapması gerektiğini anlattı.
    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:43
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