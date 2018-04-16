Hugo&Bero göreve
Rıza Çalımbay’ın, Burak’ın yerine forvette Hugo Rodallega’ya forma vermesi bekleniyor. Okay’ın yokluğunda ise ön liberoda Bero olacak
ORTADA SLOVAK GÜCÜ
Orta sahada Okuy Yokuşlu ve Onazi'nin yokluğunda ise Kucka'ya Matus Bero eşlik edecek. Genç ön libero, 7 hafta sonra ligde forma giyecek. Çalımbay, Slovak oyuncu ile bir görüşme yaparak neler yapması gerektiğini anlattı.
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:43
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Toplam 1
Yorum
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Yorum
aynen bu durumda galatasarayın fransız kulübü olması tescillenmiştir nokta
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Toplam 3
Yorum
bjk sarıkanarya resmi liğde kaç tane şmpynlğn var önce onu saymasını öğren beleşten yıldız takmaya kalkma gs 4 yıldız siz 3 yıldız
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