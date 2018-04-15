Ankara’da görev dağılımı – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    ’da görev dağılımı

    Ankara’da görev dağılımı
    7-8 Nisan'daki olağanüstü genel kurulun ardından göreve başlayan yönetim kurulu, bugün 'da toplanacak. 'da önceki gün teknik heyet ve futbolcularla görüşen yeni yönetim kurulunun toplantıda görev dağılımını yapacağı dile getirildi.
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:48
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