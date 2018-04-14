Trabzonspor'a Burak ve Yusuf'tan iyi haber
Spor Toto Süper Lig'de 16 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak Trabzonspor'a, sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'dan iyi haber geldi.
Bordo-mavili takımda, 22 golle en fazla gol atan oyuncu olan Burak Yılmaz ile 6 golle ikinci sırada yer alan Yusuf Yazıcı'nın Osmanlıspor maçında takımda yer alabilecekleri bildirildi.
Gribal enfeksiyon ve sakatlığı nedeniyle antrenmanlarda yer almayan Burak Yılmaz'ın takımla çalışmalara başladığı ve oynayabileceği belirtildi.
Hafta içinde, sol ve sağ ayağına aldığı darbeler nedeniyle bazı antrenmanları tamamlayamayan Yusuf Yazıcı'nın da iyileştiği ve takımda yer alacağı öğrenildi. Arjantinli oyuncu Sosa'nın da iyi olduğu aktarıldı.
Karadeniz ekibinde, Okay Yokuşlu cezası, Onazi de sakatlığı nedeniyle Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek. Dünkü çalışmada sakatlanan Castillo'nun da oynamasının zor olduğu öğrenildi.
Ankara'da yönetim toplantısı
Trabzonspor'da 7-8 Nisan'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulun ardından göreve başlayan yönetim kurulu, Ankara'da toplanacak.
Olağanüstü genel kurulun ardından dün Trabzon'a gelerek teknik heyet ve futbolcularla görüşme yapan Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlığındaki yönetim kurulunun, Osmanlıspor maçı öncesi başkentte toplanarak görev dağılımını gerçekleştireceği belirtildi.
Yolculuk yarın
Trabzonspor, Osmanlıspor maçı için yarın başkente gidecek.
Karadeniz ekibi, hazırlıklarını tamamladıktan sonra öğle saatlerinde tarifeli uçakla Ankara'ya hareket edecek.
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 13:01
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Fenerbahçe'den Fellaini atağı
Toplam 3
Yorum
YAN KURULUŞ HUYUNDAN VAZ GEÇMİYOR YİNE AYNI TUTUM. GS TALİPSE İYİDİR ALINIR. BU TUTUM ÇERÇEVESİNDE FB FELLAİNİ YE TALİP.
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Beşiktaş, ligin ikinci yarısında parlıyor
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Yorum
Hakan Sampiyonlar ligi vardi ilk yari
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Garry Rodrigues endişesi!
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Yorum
RODRİ KALMALI BUNU YÖNETİM AÇIKLAMALI RODRİGES İ ŞİMDİDEN BİR TAKIMA GÖNDERİRSENİZ VEDE YÖNETİM YALANLAMAZ SUSKUN KALIRSA GİDECEK FUTBOLCU GS YA NE KADAR KATKI VERİR KATKI SAĞLAR
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