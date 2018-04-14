Trabzonspor'a Burak ve Yusuf'tan iyi haber – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    'a Burak ve Yusuf'tan

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'a Burak ve Yusuf'tan <a href="/index/iyi-haber?id=0db45d36-855f-459e-8426-d1b69caf7400" class="" rel="tag">iyi haber</a>

    'de 16 Nisan Pazartesi günü deplasmanda ile karşılaşacak 'a, sakatlıkları bulunan ve 'dan geldi.

    Bordo-mavili takımda, 22 golle en fazla gol atan oyuncu olan ile 6 golle ikinci sırada yer alan 'nın maçında takımda yer alabilecekleri bildirildi.

    Gribal enfeksiyon ve sakatlığı nedeniyle antrenmanlarda yer almayan 'ın takımla çalışmalara başladığı ve oynayabileceği belirtildi.

    Hafta içinde, sol ve sağ ayağına aldığı darbeler nedeniyle bazı antrenmanları tamamlayamayan 'nın da iyileştiği ve takımda yer alacağı öğrenildi. Arjantinli oyuncu Sosa'nın da iyi olduğu aktarıldı.

    ekibinde, Okay Yokuşlu cezası, Onazi de sakatlığı nedeniyle maçında forma giyemeyecek. Dünkü çalışmada sakatlanan Castillo'nun da oynamasının zor olduğu öğrenildi.

    Ankara'da yönetim toplantısı
    'da 7-8 Nisan'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulun ardından göreve başlayan yönetim kurulu, 'da toplanacak.

    Olağanüstü genel kurulun ardından dün Trabzon'a gelerek teknik heyet ve futbolcularla görüşme yapan Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlığındaki yönetim kurulunun, Osmanlıspor maçı öncesi başkentte toplanarak görev dağılımını gerçekleştireceği belirtildi.

    Yolculuk yarın

    , Osmanlıspor maçı için yarın başkente gidecek.

    ekibi, hazırlıklarını tamamladıktan sonra öğle saatlerinde tarifeli uçakla 'ya hareket edecek.

    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:01
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