Trabzonspor, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 16 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Osmanlıspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi ve Hasan Batuhan Artarslan'ın katılmadığı bildirildi.

Dünkü antrenmanda sağ ayak bileğine darbe alan ve antrenmanı yarıda bırakan Yusuf Yazıcı ile sakatlığı bulunan Burak Yılmaz'ın takımla çalıştığı öğrenildi.

Bordo-mavililerin, antrenmanda kondisyona yönelik hareketlerin ardından yarı sahada çift kale maç yaptığı belirtildi. Kolombiyalı orta saha oyuncusu Fabian Castillo'nun antrenman sırasında sakatlandığı ve tedavisine başlandığı kaydedildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Osmanlıspor maçının hazırlıklarına devam edecek.