Trabzonspor, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    , maçının hazırlıklarını sürdürdü

    Trabzonspor, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

    , 'de 16 Nisan Pazartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    , 'de 16 Nisan Pazartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör yönetiminde, 'nde basına ve taraftara kapalı yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi ve Hasan Batuhan Artarslan'ın katılmadığı bildirildi.

    Dünkü antrenmanda sağ ayak bileğine darbe alan ve antrenmanı yarıda bırakan Yusuf Yazıcı ile sakatlığı bulunan Burak Yılmaz'ın takımla çalıştığı öğrenildi.

    Bordo-mavililerin, antrenmanda kondisyona yönelik hareketlerin ardından yarı sahada çift kale maç yaptığı belirtildi. Kolombiyalı orta saha oyuncusu Fabian Castillo'nun antrenman sırasında sakatlandığı ve tedavisine başlandığı kaydedildi.

    Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Osmanlıspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 20:25
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