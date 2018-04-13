Trabzonspor, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 16 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Osmanlıspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 16 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Osmanlıspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi ve Hasan Batuhan Artarslan'ın katılmadığı bildirildi.
Dünkü antrenmanda sağ ayak bileğine darbe alan ve antrenmanı yarıda bırakan Yusuf Yazıcı ile sakatlığı bulunan Burak Yılmaz'ın takımla çalıştığı öğrenildi.
Bordo-mavililerin, antrenmanda kondisyona yönelik hareketlerin ardından yarı sahada çift kale maç yaptığı belirtildi. Kolombiyalı orta saha oyuncusu Fabian Castillo'nun antrenman sırasında sakatlandığı ve tedavisine başlandığı kaydedildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Osmanlıspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 20:25
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Akhisar’da dernek binası açtı
Toplam 7
Yorum
alik orman kanunları ile mi yaşıyor.bu adamın her yaptığı hile ve çıkar.bu nasıl başkan. uefadan ceza yiyecek yakında.
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Fernandes’ten Edimilson önerisi
Toplam 3
Yorum
net o kadar iyiyse şimdi kendi oynadığın takım alsın
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Demba Ba, Beşiktaş'a imza atacak!
Toplam 5
Yorum
takmayın yasa bu kadar en genc takımlarda bıle en az3-4 tane tecrubelı oyuncu olur cenk zamanında d.baba dan cok sey ogrendı sımdıde ların ogrenır
Trabzonspor, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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