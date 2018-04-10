Trabzon'dan Şenol Güneş Spor Kompleksi açıklaması
Trabzonspor Kulübü, Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksiyle ilgili açıklama yaptı.
Bordo-mavili kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, "17 Şubat 2017 tarihinde yapılan özel durum açıklamamızda belirtmiş olduğumuz Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin şirketimize uzun süreli tahsisi konusundaki süreç devam etmekte olup, önemli bir gelişme olması durumunda nihai sonuç kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadesine yer verildi.
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 20:53
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ERAY Bjk için yeterli bir td olabilir. Ama bjk'de başarılı olmak, TS'de başarılı olmaktan kolaydır. TS için yetersiz bir td.
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