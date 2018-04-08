Olcay’dan süper asist – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    ’dan süper asist

    Olcay’dan süper asist

    müthiş gollerle farka koşarken, goller kadar güzel bir hareket de 'ın asistiydi.

    müthiş gollerle farka koşarken, goller kadar güzel bir hareket de 'ın asistiydi. 30 yaşındaki futbolcu, Burak'ın attığı 2. golde öyle bir topuk pası verdi ki Kral'a resmen 'al da at' dedi. Bu sezon ligde 3 golü bulunan Olcay, 5. kez de asist yapmış oldu.
    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:48
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