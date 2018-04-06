Burak ve Bero döndü
Kayserispor maçının hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren bordo-mavili takımda sakatlıkları nedeniyle önceki gün idmana çıkmayan Burak Yılmaz ile Matus Bero dün takımla çalıştı
UĞUR İÇİN PASTA
Bu arada Karadeniz ekibinin genç kaleci Uğurcan Çakır'a 22'inci yaş günü dolayısıyla teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından doğum günü kutlaması yapıldığı aktarıldı.
ALİ PALABIYIK YÖNETECEK
Trabzonspor'un yarın saat 16.00'da Kayserispor ile oynayacağı maçı Ali Palabıyık yönetecek. Fırtına, 1981 doğumlu hakem ile bugüne kadar çıktığı 16 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik aldı ve 6 kez kaybetti. Palabıyık, en son Trabzonspor'un F.Bahçe ile 1-1 berabere kaldığı derbide görev yapmıştı.
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 22:31
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G.Saray'ı çıldırtan cevap! UEFA öncesi...
Toplam 15
Yorum
bjk kim aldı.terim. parasını o versin
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İşte Aziz Yıldırım'ın mega projesi!
Toplam 23
Yorum
gfb hımmmm ok!!!! Roben'de reklamda oynayacak mı? Yandex kesin 40 milyonunu verir. FB için uyku saati devrede herhalde.
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"Gol atarsam sevinmeyeceğim"
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Sevinme evladım sevinme seneye dolarlar çil çil cebine girecek nasıl olsa sahaya çık kaleden kaleye kaç adım onu say Fikret e yakışırsın.
Burak ve Bero döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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