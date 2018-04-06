Burak ve Bero döndü – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    Burak ve Bero döndü

    Burak ve Bero döndü

    maçının hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren bordo-mavili takımda sakatlıkları nedeniyle önceki gün idmana çıkmayan ile Matus Bero dün takımla çalıştı

    ekibi, yarın ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. 'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, tedavisi devam eden Esteban'ın katılmadığı, Durica'nın ise takımdan ayrı çalıştığı belirtildi. Önceki günkü idmanda yer alamayan Burak ve Bero'nun, dün takımla idmana çıktığı bildirildi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın son bölümünde bordomavililerin, yarı sahada çift kale maç yaptığı kaydedildi.

    UĞUR İÇİN PASTA
    Bu arada ekibinin genç kaleci Uğurcan Çakır'a 22'inci yaş günü dolayısıyla teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından doğum günü kutlaması yapıldığı aktarıldı.

    ALİ PALABIYIK YÖNETECEK
    'un yarın saat 16.00'da ile oynayacağı maçı yönetecek. Fırtına, 1981 doğumlu hakem ile bugüne kadar çıktığı 16 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik aldı ve 6 kez kaybetti. Palabıyık, en son 'un F.Bahçe ile 1-1 berabere kaldığı derbide görev yapmıştı.
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:31
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