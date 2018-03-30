Neşe kaynağı Abdülkadir – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    Neşe kaynağı Abdülkadir

    Neşe kaynağı Abdülkadir

    Kısacık kestirdiği saçları ile ilgili odağı olan Abdülkadir Ömür, son derece neşeli görüntüsü ile dikkat çekiyor.

    Kısacık kestirdiği saçları ile ilgili odağı olan Abdülkadir Ömür, son derece neşeli görüntüsü ile dikkat çekiyor. İdmanda sıkı çalışmasının yanı sıra neşesiyle de ön e çıkan 18 yaşındaki futbolcu, derbi ile ilgili, "'ı yenmek için gerekeni yapacağız" dedi.
    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:08
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