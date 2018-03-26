Sami Can ‘kalıcı’ olacak – Fotomaç – 26 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ‘kalıcı’ olacak

    Sami Can ‘kalıcı’ olacak

    Alt yapıdan kadroya dahil edilen 'ın A takımda kalıcı olacağı açıklandı.

    Alt yapıdan kadroya dahil edilen 'ın A takımda kalıcı olacağı açıklandı. Genç sol bek sezon sonuna kadar takımla antrenmanlara çıkacak. Yeni sezon kampına da götürülecek olan Sami Can'ın; Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir gibi hem takıma hem Türk futboluna kazandırılması hedefleniyor.
    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sami Can ‘kalıcı’ olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN