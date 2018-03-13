Altyapı madeni

Karadeniz ekibinde Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen ve Abdurrahim Dursun gibi isimlerden sonra genç bir isim daha parlamaya hazırlanıyor: "Sami Can." Geçtiğimiz günlerde bordo-mavili kulüple 5 yıllık sözleşme imzalayan ve Akhisarspor maçının kadrosuna da dahil edilen 19 yaşındaki genç sol bek, idmanlardaki etkili performansı ile göz doldurdu.

ÇALIMBAY ÖVDÜ

Teknik patron Rıza Çalımbay, "Kumaşı sağlam. En önemlisi Trabzonspor altyapısı çıkışlı. Uzun yıllar hem takıma hem de Türk futboluna hizmet edeceğine inanıyorum" diyerek genç oyuncuyu övdü.