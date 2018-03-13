Altyapı madeni – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    Altyapı madeni

    Altyapı madeni

    Fırtına’da Abdülkadir Ömür, , , ve ’dan sonra 19 yaşındaki sol bek da ilk kez kadroda

    ekibinde Abdülkadir Ömür, , , ve gibi isimlerden sonra genç bir isim daha parlamaya hazırlanıyor: "." Geçtiğimiz günlerde bordo-mavili kulüple 5 yıllık sözleşme imzalayan ve Akhisarspor maçının kadrosuna da dahil edilen 19 yaşındaki genç sol bek, idmanlardaki etkili performansı ile göz doldurdu.

    ÇALIMBAY ÖVDÜ
    Teknik patron , "Kumaşı sağlam. En önemlisi altyapısı çıkışlı. Uzun yıllar hem takıma hem de Türk futboluna hizmet edeceğine inanıyorum" diyerek genç oyuncuyu övdü.

    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:33
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