Altyapı madeni
Fırtına’da Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen ve Abdurrahim Dursun’dan sonra 19 yaşındaki sol bek Sami Can da ilk kez kadroda
Karadeniz ekibinde Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen ve Abdurrahim Dursun gibi isimlerden sonra genç bir isim daha parlamaya hazırlanıyor: "Sami Can." Geçtiğimiz günlerde bordo-mavili kulüple 5 yıllık sözleşme imzalayan ve Akhisarspor maçının kadrosuna da dahil edilen 19 yaşındaki genç sol bek, idmanlardaki etkili performansı ile göz doldurdu.
ÇALIMBAY ÖVDÜ
Teknik patron Rıza Çalımbay, "Kumaşı sağlam. En önemlisi Trabzonspor altyapısı çıkışlı. Uzun yıllar hem takıma hem de Türk futboluna hizmet edeceğine inanıyorum" diyerek genç oyuncuyu övdü.
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 23:33
-
Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
t bizim milli takıma kazandırılıcaktı ne güzel kumaşı iyiyse garanti hesabı olsun çağırdılar değilsede zaten daha milli takım yüzü göremez
-
Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
bjkli €€€€ 21 milyon opsiyonu kullanıp almalı bjk. €€€€
-
Hasan Ali'den ilginç rekor
Toplam 3
Yorum
Alemdar Ne Hasan Ali nede Ismail Köybasi FB nin ilk onbirine yazilacak futbolcular degil ama dünkü macta sol kanattaki bütün yük adamin sirtindaydi
Altyapı madeni haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.