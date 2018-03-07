Trabzonspor’da stoper sıkıntısı – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Trabzonspor’da stoper sıkıntısı

    Trabzonspor’da stoper sıkıntısı

    Spor Toto 'in 25'inci haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da stoper sıkıntısı yaşanıyor.

    Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden 'ın yanı sıra Beşiktaş karşılaşmasında aldığı darbe sonucu kaburgasında çatlak tespit edilen ve en az 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Jan Durica'nın da maçında forma giyemeyecek olması teknik heyetin keyfini kaçırdı.

    ALTERNATİF KALMADI
    Trabzonspor'da Mustafa ve Durica'nın sakatlığı bulunması nedeniyle mücadelesi öncesi Uğur ile Hubocan dışında takımda stoper kalmadı. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da bu nedenle büyük sıkıntı yaşadığı, kadroda genç stoper Hüseyin Türkmen'i alternatif olarak değerlendirebileceği belirtildi.

    İÇ SAHA BÜYÜSÜ BOZULDU
    'in 9'uncu haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden ve sonraki 3 iç saha maçını da kazanarak evinde oynadığı maçlarda üst üste 4 maçlık galibiyet serisi elde eden Trabzonspor'da iç saha büyüsü bozuldu. Evindeki Galatasaray, Osmanlıspor, Antalyaspor ve Bursaspor galibiyetlerinin ardından Fenerbahçe ve Göztepe ile berabere kalıp Medipol Başakşehir ile Beşiktaş'a da mağlup olan bordo-mavililer, kendi sahasında oynadığı son 4 maçta da galibiyet yüzü göremedi. Trabzonspor, ligde oynadığı son 8 maçta yalnızca deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u mağlup edebildi.

    ÇALIMBAY İLE İYİ BAŞLADI, DEVAMINI GETİREMEDİ
    Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 2017-18 sezonuna büyük umutlarla başlayan ancak ilk 8 haftada 9 puan alınması üzerine teknik direktör değişikliğine giden Trabzonspor, Yanal'ın yerine göreve gelen Rıza Çalımbay ile iyi bir çıkış yakaladı ancak devamını getiremedi. Bordo-mavililer, Çalımbay yönetiminde ligde çıktığı ilk 8 maçta 19 puan toplayarak yarışa ortak oldu, son 8 maçta yaşanan seri puan kayıplarıyla yarışın uzağında kaldı.

    YANAL'IN GERİSİNDE KALDI
    Trabzonspor'da sezona başlanan teknik direktör Ersun Yanal'ın ligdeki ilk 8 maçlık performansı ile mevcut teknik adam Rıza Çalımbay'ın son 8 haftalık performansı karşılaştırıldığında Yanal daha başarılı bir performans sergiledi. Yanallı Trabzonspor ilk 8 haftada 9 puan toplarken, Çalımbay ile son 8 haftalık bölümde 8 puan kazanılabildi.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:34
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