İki farklı Trabzon!
Bordo-mavililer, Rıza Çalımbay'ın göreve başladığı ilk 8 haftada 19 puan elde ederek başarılı bir grafik ortaya koyarken, son 8 haftada ise 8 puan toplayabildi
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a sahasında 2-0 mağlup olan Trabzonspor, teknik direktör Rıza Çalımbay döneminde iki farklı performans ortaya koydu.
Teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından ligin 9. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi göreve getirilen Çalımbay ile bordo-mavililer, ilk 8 maçlık dönemde 6 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 19 puan topladı.
Karadeniz ekibi, son 8 haftada ise sadece 1 galibiyet elde ederken 5 maçtan beraberlik, 2 maçtan da mağlubiyetle ayrılarak 8 hanesine 8 puan yazdırabildi.
Çalımbay ile ilk 8 haftada 2.37 puan ortalaması elde eden Karadeniz ekibi, son 8 haftada ise sadece 1 puan ortalamasında kaldı.
Yanal ile 8 maç
Trabzonspor, teknik direktör Ersun Yanal ile ligin ilk 8 haftalık döneminde 9 puan toplayarak 1.12 puan ortalamasında kalmıştı. Karadeniz ekibi, Yanal ile ligde 8 maçta, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşamıştı.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:28
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''İyi ki Fenerbahçe'ye gitmemişim''
Toplam 6
Yorum
İyiki FB seni almamış İyiki FB ye gitmedim diyorsun daha paralarını maaşini alamıyorsun iyiki FB seni almamış
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'Hepimiz hata yaptık'
Toplam 4
Yorum
Güven Yaptığın hatalar FB şampyonluğuna mal olduyor 4 yaşında bir çocuk senin yaptığın hataları yapmaz kendine gel bir an önce
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'Hepimiz hata yaptık'
Toplam 4
Yorum
dadaş yönetimin suçu hoca seçerken çalıştırdığı takımları nasıl oynatır galibiyet sayısı gol sayısı oyuncularla ilişkisi başarıları ararsın
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