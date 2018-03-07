İki farklı Trabzon! – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    İki farklı Trabzon!

    İki farklı Trabzon!

    Bordo-mavililer, 'ın göreve başladığı ilk 8 haftada 19 puan elde ederek başarılı bir grafik ortaya koyarken, son 8 haftada ise 8 puan toplayabildi

    'de 'a sahasında 2-0 mağlup olan , döneminde iki farklı performans ortaya koydu.

    Teknik direktör ile yolların ayrılmasının ardından ligin 9. haftasındaki Evkur maçı öncesi göreve getirilen Çalımbay ile bordo-mavililer, ilk 8 maçlık dönemde 6 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 19 puan topladı.

    ekibi, son 8 haftada ise sadece 1 galibiyet elde ederken 5 maçtan beraberlik, 2 maçtan da mağlubiyetle ayrılarak 8 hanesine 8 puan yazdırabildi.

    Çalımbay ile ilk 8 haftada 2.37 puan ortalaması elde eden Karadeniz ekibi, son 8 haftada ise sadece 1 puan ortalamasında kaldı.

    Yanal ile 8 maç
    Trabzonspor, teknik direktör Ersun Yanal ile ligin ilk 8 haftalık döneminde 9 puan toplayarak 1.12 puan ortalamasında kalmıştı. Karadeniz ekibi, Yanal ile ligde 8 maçta, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşamıştı.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:28
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