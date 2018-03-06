Yerel basından Trabzonspor'a tepki! – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    Yerel basından Trabzonspor'a tepki!

    Yerel basından Trabzonspor'a tepki!

    Trabzon basını, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Trabzonspor'a sert eleştirilerde bulundu. Yerel gazeteler, "Allah'ım kurtar bizi bu işkenceden!" yorumunda bulundu.

    Karadeniz Gazetesi, "Evet görüyoruz, rezilliğinizi görüyoruz", "50. yılda şampiyonluk yok, Avrupa Kupası'na katılmak hayal" dedi.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:21
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