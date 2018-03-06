Trabzon'da sürpriz misafir! İngilizler onu izlemek için geldi – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    'da sürpriz misafir! İngilizler onu izlemek için geldi

    <a href="/index/trabzon?id=51d17c51-3314-40ba-b2f7-8df8513fa3b0" class="" rel="tag">Trabzon</a>'da sürpriz misafir! İngilizler onu izlemek için geldi

    Beşiktaş'ın Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı İngilizler de yakından takip etti.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:07
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