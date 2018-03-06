Trabzon'da sürpriz misafir! İngilizler onu izlemek için geldi
Beşiktaş'ın Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı İngilizler de yakından takip etti.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 10:07
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Fatura Kocaman'a kesildi
Toplam 11
Yorum
k. ya başkan hep aynı laflar önce sen kendine dikkat et ! yanlış transferler başarısızlıklar bıktık artık, ALİ KOÇ BAŞKAN FENERBAHÇE ŞAMPİYON !
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Josef De Souza: Ne özürü!
Toplam 6
Yorum
kirpi senden uzman olmaz koçum.sende emre belezoğlu ve volkan demirel ruhu var sanırım.sen anlamazsın futboldan.akıllı ol efebdi ol.
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İmkansızdı
Toplam 1
Yorum
taraftar72 işleyen demir pas tutmaz demiş atalarımız, ama bunlar işlemeden de paslıydılar zaten ne bekliyordunuz ki
Trabzon'da sürpriz misafir! İngilizler onu izlemek için geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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