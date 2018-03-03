Trabzonspor, Beşiktaş'a hazırlanıyor
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında 5 Mart Pazartesi günü Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların pas ve taktik çalışması yaptığı öğrenildi.
Antrenmana, sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Fabian Castillo, Esteban Alvarado ve Mustafa Akbaş katılmadı.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 15:55
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Josef'i getirin bana!
Toplam 12
Yorum
Galatasaraylı O macı izledım odakkayı analiz ettim kırmızı varsa 2 side yemeli! ve diyer futbolcularda aynı sekılde kırmızı olmalıydı macı hakem SATTTı!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
artık düzgün yönetin satıcaksanız ya ederine satın yada satmayın dünyada şuanda bu istatistikler sahip futbolcuların fiyatlarına bakın 15 milyon euro ney ya!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
FB İYİ İYİ YAN PAS SELÇUGU OYNATIYOLAR YİNE
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