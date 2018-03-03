Trabzonspor, Beşiktaş'a hazırlanıyor – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    , 'a hazırlanıyor

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>, <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'a hazırlanıyor

    , 'in 24. haftasında sahasında 5 Mart Pazartesi günü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör yönetiminde, 'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların pas ve taktik çalışması yaptığı öğrenildi.

    Antrenmana, sakatlıkları bulunan , Fabian Castillo, Esteban Alvarado ve katılmadı.

    Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:55
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