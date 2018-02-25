Goller yerli futbolculardan – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    Goller yerli futbolculardan

    Goller yerli futbolculardan

    'in 23. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u ve Abdülkadir Ömür'ün golleriyle 2-1 yenen 'da yerli ve milli oyuncuların skora yaptığı katkı dikkati çekti.

    Ligin geride kalan 23 haftalık bölümünde 38 gol atan bordo-mavili takımın gollerinin 27'si yerli oyunculardan geldi.

    Karadeniz ekibinde, yerli oyuncular gollerin yüzde 71'ine imza attı. Bordo-mavililer, ligde yerli oyuncuları en çok fileleri havalandıran takım olma unvanını da elinde bulunduruyor.

    Burak Yılmaz'dan 18 gol
    'un en golcü oyuncusu 18 golle milli futbolcu oldu. Burak Yılmaz'ın ardından diğer milli ve yerli oyuncular ve 3'er, Abdülkadir Ömür 2, da 1 gol atarak takımlarına katkı sağladı.

    Yabancı oyunculardan ise Hugo Rodallega 4, Dame N'Doye 3, Juraj Kucka 2, Matus Bero ve Ogenyi Onazi de 1'er olmak olmak üzere 11 gol kaydetti.

    33 puana yerli katkısı
    Trabzonspor'da yerli oyuncular 23 maçın 17'sinde gol atma başarısı gösterdi.

    Yerli oyuncuların gol attığı maçlarda bordo-mavili takım 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.

    Karadeniz ekibi, ligdeki 36 puanın 33'ünü yerli oyuncuların gol attığı maçlarda aldı.

    Yerli oyuncuların golleri
    Trabzonspor'un ligde gol attığı maçlar ve gol atan yerli oyuncular şöyle:

    Trabzonspor-Atiker Konyaspor (2-1) Burak Yılmaz (2)
    Fenerbahçe-Trabzonspor (2-2) Burak Yılmaz, Olcay Şahan
    Trabzonspor-Gençlerbirliği (3-1) Olcay Şahan
    Medipol Başakşehir-Trabzonspor (2-2) Burak Yılmaz (2)
    Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (3-4) Burak Yılmaz (2)
    Beşiktaş-Trabzonspor (2-2) Olcay Şahan
    Trabzonspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (1-6)

    Abdülkadir Ömür
    Trabzonspor-Galatasaray (2-1) Yusuf Yazıcı
    Trabzonspor-Osmanlıspor (4-3) Burak Yılmaz (2), Yusuf Yazıcı
    Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (1-2) Burak Yılmaz, Okay Yokuşlu
    Trabzonspor-Antalyaspor (3-0) Burak Yılmaz (2)
    Kasımpaşa-Trabzonspor (0-3) Burak Yılmaz
    Trabzonspor-Bursaspor (1-0) Yusuf Yazıcı
    Kardemir Karabükspor-Trabzonspor (1-1) Burak Yılmaz
    Atiker Konyaspor-Trabzonspor (2-2) Burak Yılmaz (2)
    Trabzonspor-Fenerbahçe (1-1) Burak Yılmaz
    Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (1-2) Burak Yılmaz, Abdülkadir Ömür
    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 11:26
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