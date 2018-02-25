Fırtına döndü

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek galibiyet hasretini noktaladı. Bordo- mavililer 8. dakikada Emre Akbaba'nın golüyle geriye düştüğü karşılaşmada, ikinci yarıda Burak Yılmaz ve Abdülkadir Ömür'ün sayılarıyla sonuca gitti. Fırtına bu sonuçla 6 hafta sonra kazanırken, 2018 yılındaki ilk galibiyetini elde etti. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri ligde son olarak 16. haftada sahasında Bursaspor'u Yusuf'un golüyle 1-0 mağlup etmişti. Daha sonra oynanan 6 maçın 5'i berabere biterken, geçen hafta Başakşehir'e evinde 1-0 yenildi. Fırtına ayrıca Alanyaspor'u ligde ilk kez yenerken ilk yarıda 3-0'dan 4-3 kaybettiği karşılaşmanın rövanşını da aldı. İki takım arasındaki diğer 3 maçın 2'sini Alanyaspor kazandı, 1 maç berabere bitti. Trabzonspor bu sonuçla ligde deplasmanda yenilmeme serisini de 7 maça (3 galibiyet, 4 beraberlik) taşıdı. 36 puana ulaşan Fırtına, Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürdü.

'DUR' Onur var

Onur Kıvrak yaptığı kurtarışlarla galibiyette önemli rol oynadı. Tecrübeli eldiven özellikle ikinci yarıda kritik anlarda en az 4 gollük şutu önledi. Kaptan kalesine gelen 9 isabetli şutta sadece 1 kez geçit verdi.