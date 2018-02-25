Fırtına döndü
Emre’nin golüne Burak Yılmaz ve Abdülkadir ile yanıt veren bordo-mavililer 2018’de ilk kez kazandı. Onur kalede devleşti
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek galibiyet hasretini noktaladı. Bordo- mavililer 8. dakikada Emre Akbaba'nın golüyle geriye düştüğü karşılaşmada, ikinci yarıda Burak Yılmaz ve Abdülkadir Ömür'ün sayılarıyla sonuca gitti. Fırtına bu sonuçla 6 hafta sonra kazanırken, 2018 yılındaki ilk galibiyetini elde etti. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri ligde son olarak 16. haftada sahasında Bursaspor'u Yusuf'un golüyle 1-0 mağlup etmişti. Daha sonra oynanan 6 maçın 5'i berabere biterken, geçen hafta Başakşehir'e evinde 1-0 yenildi. Fırtına ayrıca Alanyaspor'u ligde ilk kez yenerken ilk yarıda 3-0'dan 4-3 kaybettiği karşılaşmanın rövanşını da aldı. İki takım arasındaki diğer 3 maçın 2'sini Alanyaspor kazandı, 1 maç berabere bitti. Trabzonspor bu sonuçla ligde deplasmanda yenilmeme serisini de 7 maça (3 galibiyet, 4 beraberlik) taşıdı. 36 puana ulaşan Fırtına, Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürdü.
'DUR' Onur var
Onur Kıvrak yaptığı kurtarışlarla galibiyette önemli rol oynadı. Tecrübeli eldiven özellikle ikinci yarıda kritik anlarda en az 4 gollük şutu önledi. Kaptan kalesine gelen 9 isabetli şutta sadece 1 kez geçit verdi.
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:06
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Vida dünyaya küstü
Toplam 13
Yorum
deryam366 mitroviç in gerisindeydi adamın 1 senedir neden peşini bırakmadınız o kadar kötü durumda b. münih maçına neden 11 de çıkardınız
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149 milyon TL zarar
Toplam 4
Yorum
Çok yazık Her sene hedefte şampiyonluk var kupa var lakin her senede tek borç var ve gerçek. Nasıl kalkacaz bakalım
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Muhteşem ikili
Toplam 6
Yorum
N0_Name Kanatları bozmazsak, sistemle oynamasak şampiyon oluruz da bir rahat duramıyoruz ki.
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