Fırtına döndü – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    döndü

    Fırtına döndü

    Emre’nin golüne ve Abdülkadir ile yanıt veren bordo-mavililer 2018’de ilk kez kazandı. Onur kalede devleşti

    Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında , Aytemiz 'u deplasmanda 2-1 yenerek galibiyet hasretini noktaladı. Bordo- mavililer 8. dakikada Emre Akbaba'nın golüyle geriye düştüğü karşılaşmada, ikinci yarıda ve Abdülkadir Ömür'ün sayılarıyla sonuca gitti. bu sonuçla 6 hafta sonra kazanırken, 2018 yılındaki ilk galibiyetini elde etti. 'ın öğrencileri ligde son olarak 16. haftada sahasında 'u Yusuf'un golüyle 1-0 mağlup etmişti. Daha sonra oynanan 6 maçın 5'i berabere biterken, geçen hafta 'e evinde 1-0 yenildi. Fırtına ayrıca Alanyaspor'u ligde ilk kez yenerken ilk yarıda 3-0'dan 4-3 kaybettiği karşılaşmanın rövanşını da aldı. İki takım arasındaki diğer 3 maçın 2'sini Alanyaspor kazandı, 1 maç berabere bitti. Trabzonspor bu sonuçla ligde deplasmanda yenilmeme serisini de 7 maça (3 galibiyet, 4 beraberlik) taşıdı. 36 puana ulaşan Fırtına, Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürdü.

    'DUR' Onur var
    yaptığı kurtarışlarla galibiyette önemli rol oynadı. Tecrübeli eldiven özellikle ikinci yarıda kritik anlarda en az 4 gollük şutu önledi. Kaptan kalesine gelen 9 isabetli şutta sadece 1 kez geçit verdi.

    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:06
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