Trabzon maçı sonrası yaşanan kaza korkuttu – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    Trabzon maçı sonrası yaşanan korkuttu

    Trabzon maçı sonrası yaşanan kaza korkuttu

    ile maçında görevli jandarma personelini taşıyan midibüs devrildi. Kazada yaralanan askerler hastanelerde tedaviye alındı.

    Alanya'da oynanan ile maçının ardından karşılaşmada görev yapan jandarma personelini taşıyan midibüs saat 23.30 sıralarında Kestel Mahallesi yakınlarında devrildi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kavşaktan dönüş yaparken sürücünün kontrolünü kaybettiği midibüs yan yattı.

    Kazada midibüste bulunan askerler yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen askerler çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Askerlerden bazılarının vücutlarında kırıklar olduğu, diğerlerinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 09:44
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