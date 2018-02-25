Trabzon maçı sonrası yaşanan kaza korkuttu
Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor maçında görevli jandarma personelini taşıyan midibüs devrildi. Kazada yaralanan askerler hastanelerde tedaviye alındı.
Alanya'da oynanan Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor maçının ardından karşılaşmada görev yapan jandarma personelini taşıyan midibüs saat 23.30 sıralarında Kestel Mahallesi yakınlarında devrildi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kavşaktan dönüş yaparken sürücünün kontrolünü kaybettiği midibüs yan yattı.
Kazada midibüste bulunan askerler yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen askerler çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Askerlerden bazılarının vücutlarında kırıklar olduğu, diğerlerinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 09:44
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Biz kazanacağız
Toplam 2
Yorum
CasCan Eğer profsyonel bir tak. isen sakin kalır futbolunu oynarsan yenersin.Zaten B.Münih maçının tkisinde kalacağınızı sanmıyorum.Sadece sakn oln
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Burak Yılmaz isyan etti! Flaş sözler
Toplam 15
Yorum
Kenan BJK ve GS maçlarını saymıyoruz, onlara seve seve 3 puan helali hoş olsun bu ligde. Bizleri bu düşünceye itenler utansın...
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'Vardar Ovası' yapmayacağız
Toplam 4
Yorum
e mehmet özdileğe maç sonunda yaptıkları ortada senin hocanın terbiyesi bu sende bunu savunduğun için aynısınız
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