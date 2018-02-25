Ryan Babel'den derbi paylaşımı
Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında yarın Beşiktaş'ın konuğu Fenerbahçe olacak.
Oynanacak derbi karşılaşması öncesinde Beşiktaş'ın başarılı kanat oyuncusu Ryan Babel, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Hollandalı futbolcu daha önce Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasında çekilen bir fotoğrafını paylaşarak altına, "Yarın savaş olacak" notunu düştü. .
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 09:48
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Biz kazanacağız
Toplam 2
Yorum
CasCan Eğer profsyonel bir tak. isen sakin kalır futbolunu oynarsan yenersin.Zaten B.Münih maçının tkisinde kalacağınızı sanmıyorum.Sadece sakn oln
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Burak Yılmaz isyan etti! Flaş sözler
Toplam 15
Yorum
Kenan BJK ve GS maçlarını saymıyoruz, onlara seve seve 3 puan helali hoş olsun bu ligde. Bizleri bu düşünceye itenler utansın...
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Burak Yılmaz isyan etti! Flaş sözler
Toplam 15
Yorum
Kenan Koçum benim, senin kafatasın çatladığında bile TS için sahada gol attın çıkmadın, burnun kırıldı gol attın çıkmadın, senin TS a para kazandı
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