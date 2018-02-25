Ryan Babel'den derbi paylaşımı – Fotomaç – 25 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    'den derbi paylaşımı

    <a href="/index/ryan-babel?id=3f254ab9-9ec6-4ef6-a53f-f48a1f5edb3d" class="" rel="tag">Ryan Babel</a>'den derbi paylaşımı

    'in 23'üncü haftasında yarın 'ın konuğu olacak.

    Oynanacak derbi karşılaşması öncesinde 'ın başarılı kanat oyuncusu , sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Hollandalı futbolcu daha önce - karşılaşmasında çekilen bir fotoğrafını paylaşarak altına, "Yarın savaş olacak" notunu düştü. .

    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 09:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'den derbi paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN