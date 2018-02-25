Burak Yılmaz isyan etti! Flaş sözler – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    isyan etti! Flaş sözler

    Burak Yılmaz isyan etti! Flaş sözler

    'un yıldızı , Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı.

    'un golcüsü , Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

    Burak Yılmaz'ın Alanyaspor mücadelesi sonra yaptığı açıklamalar şöyle:

    SAHADA BABAMI TANIMAM
    "Bir kere gol, goldür. Nasıl attığımın önemi yok. İster kafamla, ister burnumla... O top girsin de nasıl girdiğinin önemi yok. Trabzonspor olarak bize yakışmayan bir oyun oynadık. Bunun hiçbir yöneticiyle alakası yok. Biz bugün kazanmak için çıktık. Futbol bu sahada babanı bile tanımayacaksın, biz böyle gördük.

    HAKEM İSYANI
    Buradan değerli yorumculara sormak istiyorum. "Benim pozisyonum sarı kart mıydı? Ben şimdi maçında yokum. Sosa'nın pozisyonu penaltı değil mi? Hakeme bir şey demek istemiyorum. O da insan hata yapar ama canımızı yakıyorlar.

    HATALAR HEP BiZi BULUYOR
    Penaltıya isyan eden Burak şunları söyledi: "Sosa'nın pozisyonu penaltı değil mi? Benim pozisyonum sarı kart mıydı, şimdi ben Beşiktaş derbisinde yokum. 1 değil, 2 değil. Hep bize denk geliyor, bu üzücü.

    ŞAMPİYON GALATASARAY OLACAKSA KRAL GOMIS OLSUN
    Sadece gol kralı olmak çok fazla bir şey değil. hem takım halinde hem bireysel olarak. Eğer şampiyon olursa gol kralı da o olsun. İkisinden biri olmazsa eksik olur. Benim için krallık önemli değil. Ben defalarca gol kralı oldum. Trabzonspor için canımı bile veririm. Bunu bilen biliyor. Eleştiriler umrumda değil demek istemiyorum ama onları kafama takacak yaşta değilim artık."

    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:07
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