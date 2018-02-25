Burak Yılmaz isyan etti! Flaş sözler
Trabzonspor'un yıldızı Burak Yılmaz, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı.
Burak Yılmaz'ın Alanyaspor mücadelesi sonra yaptığı açıklamalar şöyle:
SAHADA BABAMI TANIMAM
"Bir kere gol, goldür. Nasıl attığımın önemi yok. İster kafamla, ister burnumla... O top girsin de nasıl girdiğinin önemi yok. Trabzonspor olarak bize yakışmayan bir oyun oynadık. Bunun hiçbir yöneticiyle alakası yok. Biz bugün kazanmak için çıktık. Futbol bu sahada babanı bile tanımayacaksın, biz böyle gördük.
HAKEM İSYANI
Buradan değerli yorumculara sormak istiyorum. "Benim pozisyonum sarı kart mıydı? Ben şimdi Beşiktaş maçında yokum. Sosa'nın pozisyonu penaltı değil mi? Hakeme bir şey demek istemiyorum. O da insan hata yapar ama canımızı yakıyorlar.
HATALAR HEP BiZi BULUYOR
Penaltıya isyan eden Burak şunları söyledi: "Sosa'nın pozisyonu penaltı değil mi? Benim pozisyonum sarı kart mıydı, şimdi ben Beşiktaş derbisinde yokum. 1 değil, 2 değil. Hep bize denk geliyor, bu üzücü.
ŞAMPİYON GALATASARAY OLACAKSA KRAL GOMIS OLSUN
Sadece gol kralı olmak çok fazla bir şey değil. Gomis hem takım halinde hem bireysel olarak. Eğer şampiyon olursa gol kralı da o olsun. İkisinden biri olmazsa eksik olur. Benim için krallık önemli değil. Ben defalarca gol kralı oldum. Trabzonspor için canımı bile veririm. Bunu bilen biliyor. Eleştiriler umrumda değil demek istemiyorum ama onları kafama takacak yaşta değilim artık."
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:07
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Vida dünyaya küstü
Toplam 13
Yorum
deryam366 mitroviç in gerisindeydi adamın 1 senedir neden peşini bırakmadınız o kadar kötü durumda b. münih maçına neden 11 de çıkardınız
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149 milyon TL zarar
Toplam 4
Yorum
Çok yazık Her sene hedefte şampiyonluk var kupa var lakin her senede tek borç var ve gerçek. Nasıl kalkacaz bakalım
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Muhteşem ikili
Toplam 6
Yorum
N0_Name Kanatları bozmazsak, sistemle oynamasak şampiyon oluruz da bir rahat duramıyoruz ki.
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