Burak Yılmaz isyan etti! Flaş sözler

Burak Yılmaz'ın Alanyaspor mücadelesi sonra yaptığı açıklamalar şöyle:

Trabzonspor 'un golcüsü Burak Yılmaz , Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu."Bir kere gol, goldür. Nasıl attığımın önemi yok. İster kafamla, ister burnumla... O top girsin de nasıl girdiğinin önemi yok. Trabzonspor olarak bize yakışmayan bir oyun oynadık. Bunun hiçbir yöneticiyle alakası yok. Biz bugün kazanmak için çıktık. Futbol bu sahada babanı bile tanımayacaksın, biz böyle gördük.

HAKEM İSYANI

Buradan değerli yorumculara sormak istiyorum. "Benim pozisyonum sarı kart mıydı? Ben şimdi Beşiktaş maçında yokum. Sosa'nın pozisyonu penaltı değil mi? Hakeme bir şey demek istemiyorum. O da insan hata yapar ama canımızı yakıyorlar.

HATALAR HEP BiZi BULUYOR

Penaltıya isyan eden Burak şunları söyledi: "Sosa'nın pozisyonu penaltı değil mi? Benim pozisyonum sarı kart mıydı, şimdi ben Beşiktaş derbisinde yokum. 1 değil, 2 değil. Hep bize denk geliyor, bu üzücü.

ŞAMPİYON GALATASARAY OLACAKSA KRAL GOMIS OLSUN

Sadece gol kralı olmak çok fazla bir şey değil. Gomis hem takım halinde hem bireysel olarak. Eğer şampiyon olursa gol kralı da o olsun. İkisinden biri olmazsa eksik olur. Benim için krallık önemli değil. Ben defalarca gol kralı oldum. Trabzonspor için canımı bile veririm. Bunu bilen biliyor. Eleştiriler umrumda değil demek istemiyorum ama onları kafama takacak yaşta değilim artık."