Trabzonspor'da Burak Yılmaz şoku – Fotomaç – 25 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    'da şoku

    Trabzonspor'da Burak Yılmaz şoku

    'da , Alanyaspor maçında sarı kart gördü ve mücadelesinde cezalı duruma düştü.

    Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen , önümüzdeki hafta oynanacak olan mücadelesinde cezalı duruma düştü.

    'un gol yükünü sırtlayan Burak Yılmaz, Trabzon'da Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.
    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor'da Burak Yılmaz şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN