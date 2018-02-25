Trabzonspor'da Burak Yılmaz şoku
Trabzonspor'da Burak Yılmaz, Alanyaspor maçında sarı kart gördü ve Beşiktaş mücadelesinde cezalı duruma düştü.
Trabzonspor'un gol yükünü sırtlayan Burak Yılmaz, Trabzon'da Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:03
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Vida dünyaya küstü
Toplam 13
Yorum
deryam366 mitroviç in gerisindeydi adamın 1 senedir neden peşini bırakmadınız o kadar kötü durumda b. münih maçına neden 11 de çıkardınız
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149 milyon TL zarar
Toplam 4
Yorum
Çok yazık Her sene hedefte şampiyonluk var kupa var lakin her senede tek borç var ve gerçek. Nasıl kalkacaz bakalım
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Muhteşem ikili
Toplam 6
Yorum
N0_Name Kanatları bozmazsak, sistemle oynamasak şampiyon oluruz da bir rahat duramıyoruz ki.
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