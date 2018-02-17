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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    ’i yen, primi kap

    Başakşehir’i yen, primi kap
    Yarın oynanacak maçı öncesi yönetim de oyuncuların moral ve motivasyonunu artırmak için yoğun çaba harcıyor. Ligde zirve yarışından kopulmamasını isteyen yönetim, Başakşehir maçında oyunculara yüksek bir prim vermeyi planlıyor. Bu rakamın henüz netlik kazanmadığı ancak Başkan Muharrem Usta'nın maç öncesinde bizzat açıklayacağı öğrenildi.

    11 milyon TL ödendi
    Bordo-mavili yönetim, futbolcuların alacaklarını ödemeye devam ediyor. Yönetim kurulunun geçmişe dönük olarak oyunculara 11 milyon 'lik ödeme de yaptığı ifade edildi. Bu ödeme ile moralleri yerine gelen futbolcuların, Başakşehir maçını kazanma sözü verdiği belirtildi.
    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:48
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