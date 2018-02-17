Başakşehir’i yen, primi kap
11 milyon TL ödendi
Bordo-mavili yönetim, futbolcuların alacaklarını ödemeye devam ediyor. Yönetim kurulunun geçmişe dönük olarak oyunculara 11 milyon TL'lik ödeme de yaptığı ifade edildi. Bu ödeme ile moralleri yerine gelen futbolcuların, Başakşehir maçını kazanma sözü verdiği belirtildi.
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:48
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
Tosic Apacık penaltı
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
pozisyon çok hızlı gelişti onu tespit etmesine imkan yoktu hakemin ben ağır çekimde izledim yine anlamadım eline değdi mi değmedimi
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
xx gol verilmemiş, kart yanlış, topsuz alanda ömer aliyi engelliyorlar penaltı yok. hakem konyayı çiğ çiğ yemiş
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