Kadro değer kaybetti
Karadeniz ekibinin mevcut kadrosu 1.9 milyon euro değer yitirirken, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Okay Yokuşlu gibi genç isimler değerlerini katladı
16 OYUNCUDA DÜŞÜŞ YAŞANDI
Bordo-mavili takımda Onur, Esteban, Uğurcan, Uğur, Hubocan, Durica, Novak, Kamil Ahmet, Batuhan, Kucka, Sosa, Bero, Olcay, Castillo, Rodallega, N'Doye değer kaybederken; Burak Yılmaz, Ogenyi Onazi, Joao Pereira, Mustafa Akbaş, Abdurrahim Dursun, Hüseyin Türkmen ve Arda Akbulut ise mevcut değerlerini sabit tutan isimler oldu. Genç oyuncuların değerini ilerleyen dönemde artırması bekleniyor.
YUSUF, ABDÜLKADİR VE OKAY YÜKSELİŞTE
Fırtına'da 26 kişilik oyuncu kadrosunda sadece 23 yaşındaki Okay Yokuşlu, 21 yaşındaki Yusuf Yazıcı ile 18 yaşındaki Abdülkadir Ömür değerlerini yükselten isimler oldu. Mevcut değerini 1.5 milyon euro artıran Okay Yokuşlu'nun son verilere göre piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilirken, Abdülkadir Ömür piyasa değerini 700 bin euro'dan 4 milyon euro'ya çıkararak değerine değer kattı. Yusuf Yazıcı ise değerini 5 milyon euro artırarak 7.5 milyon euro'ya yükseltti. Bu üç isim takımın bankosu durumunda bulunuyor.
EN PAHALISI YUSUF KUCKA İSE DÜŞÜŞTE
Kadrodaki son güncellemeyle birlikte en çok değer kazanan isim Yusuf Yazıcı, en çok değer kaybı yaşayan isim ise Juraj Kucka oldu. Genç oyuncu Yusuf Yazıcı piyasa değerinde 5 milyon yükseliş yaşarken 7.5 milyon euro'luk piyasa değeriyle takımın da en değerli oyuncusu oldu. Son güncelleme öncesinde 7 milyon euro'luk piyasa değeri ile takımın en değerli ismi olan ancak son güncellemeyle piyasa değeri 4.5 milyon euro'ya gerileyen Kucka ise takımda en fazla değer kaybı yaşayan oyuncu konumunda yer aldı.
Proje doğru ama... (Mini yorum: Yunus Emre Sel)
Trabzonspor takım olarak değer kaybederken, bireysel dahi olsa bazı oyuncuların değerleniyor olması oldukça önemli. Özellikle de Abdülkadir, Yusuf ve Okay gibi hem yerli, hem de genç isimler olunca. Bu da bazı projelerin doğru yolda olduğunu ancak tamamına yayılması anlamında sıkıntıların yaşandığının açık göstergesi. Evet, Trabzonspor zirve yarışından her daim olmalıdır. Ancak bunu yaparken en önemli misyonlarından biri olan oyuncu yetiştirmeyi de es geçmemelidir
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:54
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