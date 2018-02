Kadro değer kaybetti

ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt'ta 12 Şubat 2018 tarihinde yapılan güncellemeye göremevcut kadro değeri'dan,'ya geriledi. Mevcut kadrodaki oyuncular üzerinden yapılan değerlendirmededeğer kaybeden Trabzonspor 'dadeğeri düştü, 3 isim ise değerini yükseltti. 7 ismin de mevcut değerlerinde değişiklik olmadı.-mavili takımda Onur, Esteban, Uğurcan, Uğur, Hubocan, Durica, Novak, Kamil Ahmet, Batuhan, Kucka, Sosa, Bero, Olcay, Castillo,, N'Doye değer kaybederken; Burak Yılmaz veise mevcut değerlerini sabit tutan isimler oldu. Genç oyuncuların değerini ilerleyen dönemde artırması bekleniyor.Fırtına'da 26 kişilik oyuncu kadrosunda sadece 23 yaşındaki Okay Yokuşlu , 21 yaşındaki Yusuf Yazıcı ile 18 yaşındaki Abdülkadir Ömür değerlerini yükselten isimler oldu. Mevcut değerini 1.5 milyon euro artıran Okay Yokuşlu 'nun son verilere göre piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilirken, Abdülkadir Ömür piyasa değerini 700 bin euro'dan 4 milyon euro'ya çıkararak değerine değer kattı. Yusuf Yazıcı ise değerini 5 milyon euro artırarak 7.5 milyon euro'ya yükseltti. Bu üç isim takımın bankosu durumunda bulunuyor.Kadrodaki son güncellemeyle birlikte en çok değer kazanan isim Yusuf Yazıcı , en çok değer kaybı yaşayan isim ise Juraj Kucka oldu. Genç oyuncu Yusuf Yazıcı piyasa değerinde 5 milyon yükseliş yaşarken 7.5 milyon euro'luk piyasa değeriyle takımın da en değerli oyuncusu oldu. Son güncelleme öncesinde 7 milyon euro'luk piyasa değeri ile takımın en değerli ismi olan ancak son güncellemeyle piyasa değeri 4.5 milyon euro'ya gerileyen Kucka ise takımda en fazla değer kaybı yaşayan oyuncu konumunda yer aldı. Trabzonspor takım olarak değer kaybederken, bireysel dahi olsa bazı oyuncuların değerleniyor olması oldukça önemli. Özellikle devegibi hem yerli, hem de genç isimler olunca. Bu da bazı projelerin doğru yolda olduğunu ancak tamamına yayılması anlamında sıkıntıların yaşandığının açık göstergesi. Evet,zirve yarışından her daim olmalıdır. Ancak bunu yaparkenoyuncu yetiştirmeyi de es geçmemelidir