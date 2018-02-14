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    14 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Kadro değer kaybetti

    Kadro değer kaybetti

    Karadeniz ekibinin mevcut kadrosu 1.9 milyon euro değer yitirirken, , Abdülkadir Ömür ve gibi genç isimler değerlerini katladı

    Dünyaca ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt'ta 12 Şubat 2018 tarihinde yapılan güncellemeye göre bordo-mavililerin mevcut kadro değeri 55 milyon 750 bin euro'dan, 53 milyon 850 bin euro'ya geriledi. Mevcut kadrodaki oyuncular üzerinden yapılan değerlendirmede 1 milyon 900 bin euro değer kaybeden 'da 16 oyuncunun değeri düştü, 3 isim ise değerini yükseltti. 7 ismin de mevcut değerlerinde değişiklik olmadı.

    16 OYUNCUDA DÜŞÜŞ YAŞANDI
    Bordo-mavili takımda Onur, Esteban, Uğurcan, Uğur, Hubocan, Durica, Novak, Kamil Ahmet, Batuhan, Kucka, Sosa, Bero, Olcay, Castillo, Rodallega, N'Doye değer kaybederken; , Ogenyi Onazi, Joao Pereira, , Abdurrahim Dursun, Hüseyin Türkmen ve Arda Akbulut ise mevcut değerlerini sabit tutan isimler oldu. Genç oyuncuların değerini ilerleyen dönemde artırması bekleniyor.

    YUSUF, ABDÜLKADİR VE OKAY YÜKSELİŞTE
    Fırtına'da 26 kişilik oyuncu kadrosunda sadece 23 yaşındaki , 21 yaşındaki ile 18 yaşındaki Abdülkadir Ömür değerlerini yükselten isimler oldu. Mevcut değerini 1.5 milyon euro artıran 'nun son verilere göre piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilirken, Abdülkadir Ömür piyasa değerini 700 bin euro'dan 4 milyon euro'ya çıkararak değerine değer kattı. ise değerini 5 milyon euro artırarak 7.5 milyon euro'ya yükseltti. Bu üç isim takımın bankosu durumunda bulunuyor.

    EN PAHALISI YUSUF KUCKA İSE DÜŞÜŞTE
    Kadrodaki son güncellemeyle birlikte en çok değer kazanan isim , en çok değer kaybı yaşayan isim ise Juraj Kucka oldu. Genç oyuncu Yusuf Yazıcı piyasa değerinde 5 milyon yükseliş yaşarken 7.5 milyon euro'luk piyasa değeriyle takımın da en değerli oyuncusu oldu. Son güncelleme öncesinde 7 milyon euro'luk piyasa değeri ile takımın en değerli ismi olan ancak son güncellemeyle piyasa değeri 4.5 milyon euro'ya gerileyen Kucka ise takımda en fazla değer kaybı yaşayan oyuncu konumunda yer aldı.

    Proje doğru ama... (Mini yorum: Yunus Emre Sel)
    takım olarak değer kaybederken, bireysel dahi olsa bazı oyuncuların değerleniyor olması oldukça önemli. Özellikle de Abdülkadir, Yusuf ve Okay gibi hem yerli, hem de genç isimler olunca. Bu da bazı projelerin doğru yolda olduğunu ancak tamamına yayılması anlamında sıkıntıların yaşandığının açık göstergesi. Evet, Trabzonspor zirve yarışından her daim olmalıdır. Ancak bunu yaparken en önemli misyonlarından biri olan oyuncu yetiştirmeyi de es geçmemelidir
    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:54
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