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    13 Şubat 2018, Salı
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    9 beraberlikle zirvede

    9 beraberlikle zirvede
    bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 21 maçın 9'unu beraberlikle bitirdi. Bordo-mavililer söz konusu beraberliklerin 7'sini deplasmanda 2'sini ise evinde aldı. Süper Lig'de yaptığı transferlerin karşılığını alamayarak taraftarını üzen , zirve yarışının gerisinde kaldı. Karadeniz ekibi eline geçen fırsat haftalarını da değerlendiremeyerek zirveye çıkamadı.
    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:32
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