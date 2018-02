Çalımbay:“Transfer için çok uğraştık”

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay haftalık basın toplantısında basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Fenerbahçe maçının değerlendirmesi yapan Çalımbay, taraftara gösterdikleri destek için teşekkür etti. Çalımbay, "Taraftarımız inanılmaz destek verdi. Mükemmel şeyler yaptı, ilk yarısı istediğimiz gibi olmasa da ikinci yarıda çok iyi oynadık, skoru da yakaladık. Sadece en çok çalıştığımız çok dikkat etmemiz gereken bir yerden gol yedik ve maçı berabere bitirdik. Kendi sahamızda kazanmak isterdik. Burada taraftarımızın verdiği ders önemliydi, hem maç esnasında hem maçtan sonra davranışlarından dolayı taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Sahaya çağırıp alkışla destek verdikleri destek için de ayrıca teşekkür ediyorum. Türkiye'ye taraftar örneği verdiler. İnşallah taraftarımızın bu desteği yine sürecek ve yine güzel şeyler yaşayacağız. Onlara galibiyet hediye etmek isterdik ama maalesef böyle şeyler oluyor" diye konuştu.Trabzonspor'un üç haftadır ligde aldığı beraberliklerle taraftarda bir hayal kırıklığı yaşandığı yönündeki görüşlere katılmadığını söyleyen Çalımbay, "Trabzon'da bir şey maalesef çözemedik. En küçük şeyde büyüte büyüte gidiyor olaylar. Bunlara alıştım ben, problem değil. Takımımıza baktığımız zaman kimse sorunları bilmez. Kimse oynadığımız maçlara hangi kadroyu nasıl yaptığımızı bilemez, yaşayamaz. Onun için oynadığımız maçların hiçbiri kolay maçlar değildi. Gol atmadığımız maç yoktu sadece kupadaki Konya maçı haricinde. Eğer bizim kupa maçlarımıza biraz şanslı olabilseydik ya da Burak sakat olmasaydı belki de o maçları mükemmel bir şekilde çevirip dönerdik. Konya ve Fenerbahçe maçı dışarıdan bakıldığı gibi kolay maçlar değildi. Konya can derdinde olan bir takım. Bizim 12 maçta yaşadığımız şey, pozisyon da gol de var, ancak üzüldüğümüz şey gol de yedik. İkisinde de ölü toptan puan kaybettiğimiz maçlar oldu. Onun dışında benim takımım ne ezildi, ne takım hayal kırıklığı yaşadı. Biz kötü yolda değiliz, iyi yoldayız. Aldığımız puanlar iyi puanlar. Sadece Fenerbahçe maçında ikinci yarı galibiyeti hak eden bir futbol oynadık ve çok çok iyi oynarken golü yedik onun için üzüldük. Hayal kırıklığımız falan yok. Bizim işimizde uygun adımlarla gidiyoruz. Bizim tek istediğimiz bu sonuçların çok abartılmaması. Ben takımıma yürekten inanıyorum. Kalan 15 maçı çok iyi şekilde bitireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.Ara transfer döneminde golcü özelliği olan bir oyuncu almak istediklerini ancak istedikleri gibi bulamadıklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Biz yönetime de söyledik; biz transfer yapabiliriz de yapmayabiliriz de. Kulübün sıkıntısı varsa yapmayız dedik. Elimizdekilerden iyi oyuncu varsa alırız demiştik. Bu şekilde kapattık. Ben sadece bir tek oyuncu istiyordum. Bizim golleri atanların yüzde 90'ında Burak'ın imzası var. Burak'ın yanına gol özelliği olan, çabuk iyi bir oyuncu almak istedik. En büyük eksikliklerimizden bir tanesi oydu. Onu da istediğimiz şekilde bulamadığımız için yapmadık. Yönetim de biz de çok uğraştık, ama olmadı. Bizim Burak'a, Rodallega'ya, N'Doye yardımcı olmamız gerekiyor. Kanatlarımızın da orta saha oyuncularımızın da gole oynaması gerekiyor. Transfer olmamasının ne yönetimin ne de bizim hiçbir suçumuz yok. Bir çok oyuncu peşinden koştuk ama maalesef bazı imkanlardan dolayı olmadı. Devre arası transfer yapmak, oyuncu bulmak çok zordur. Hele hele oynayan bir oyuncuyu istiyorsanız çok para vermeniz ya da kadro dışı olması gerekiyor. İstemediğimiz bir oyuncuyu da kadromuzda bir oyuncu olsun diye uğraşmadık" diye konuştu.Fenerbahçe maçının ikinci yarısında taraftarın Sosa sesleri üzerine oyuncunun ikinci yarı oyuna girmesi 'taraftar istedi diye Sosa oyuna alındı" şeklinde bir algının oluştuğu sorulması üzerine ise Çalımbay, şöyle konuştu:"Bu benim kişiliğime aykırı bir durum. Benim hayatta taraftarın isteği ya da başkasının söylemleriyle ben oyuncu kadroma alıp oynatma, oyuna alma gibi bir şey aklımın ucuna dahi gelmez. Biz orada ne gerekiyorsa onu yaparız. Yanımızda Kerem arkadaşımız var, biz zaten orada hepsini ısınmaya yolluyorduk. Seyirci bağırdı diye öyle bir şey olması mümkün değil. Bir kere benim karakterime uymaz. Ekip olarak nereye gerek varsa onu yaparız. Sosa'nın kendisiyle de konuştum. Biz burada göreve başladığımızda Malatya maçımızın 11'ine bakabilirsiniz. Sosa orada vardı. Sosa ile ilgili bizim bir sıkıntımız yok. İyi ve hazır olduktan sonra Sosa ya da başka bir arkadaşımız olsun ona görev veririz. Ben geldiğimde de, 'Sezon başında burada olsaydım, seni oynatmazdım' demiştim. Çünkü 15-20 gün sezon başı gibi bir antrenman yaptırmam gerekiyordu. Çünkü sezon başı antrenmanlara katılmamış. Ondan önceki sene istediği şekilde oynamamış doğru dürüst. Fizik olarak çok iyi duruma gelmesi gerekiyordu. O kabullense de kabullenmese de biz o durumu bekledik. Konya maçından önce iyi duruma geldiğini ve bundan sonra oynayacak duruma geldiğini söyledik. Ve oynatmaya başladık. Konya'da yarım saat, şimdi belki 90 dakika oynayacak. İyi olursa buraya her zaman faydası olur. Sadece Sosa değil herkes için aynı şey geçerli. Seyirci bağırdı diye oyuncu koymam söz konusu değil. Bizim çıkardığımız kadroyu yüzde yüz beğenen de olur beğenmeyen de olur. Burada biz yaşıyor, biz görüyoruz. Onazi Konya maçında kötü oynamadı ama biz bu maçta Kucka'yı oynattık. Çünkü Fenerbahçe iyi ölü top kullanıyor. En tehlikeli adamlarından birisi Mehmet Topal. Onunla oynayacak ve bize atakta da katkı koyacak arkadaş diye Kucka'yı tercih ettik. Biz sadece takımda kim faydalı olacaksa o arkadaşlardan faydalanmaya çalışıyoruz. Oyuncularla bir sıkıntım kesinlikle olmaz, olsa burada huzur olmaz. Bizim ihtiyacımız neyse onu yaparız."Burak ve Novak'ın sakatlıklarına ilişkin de konuşan Çalımbay, "Burak çok büyük fedakarlık yaparak oynadı. Biz hiçbir zaman onu sakat oynatma gibi bir durumumuz olmaz. Buraya geldiğimde de ilk maçımıza çıktı. Sakatlanarak oyundan çıktı. Doktora da Burak'ı iyileşmeden getirmeyin demiştim. Uzun süre Burak'tan faydalanamadık. Sonra yeniden sakatlığı oldu. Burak iyi olduktan sonra kendi özel fizyoterapistinden kendi doktorumuzdan okey aldıktan sonra ve en son kendisinden okey aldıktan sonra oynatıyoruz. Özellikle Konya maçında her dakika doktorla konuşuyorduk çıkarabiliriz diye. Kendisi devam etmek istedi. Kendisini iyi hissettiğini ve ağrısının olmadığını söyledi. Üstüne yüklenildikçe tekrar sakatlığı belirdi. Biz iyileşmeden onu oynatmamız mümkün değil hele hele sakat sakat sahada tutmamız mümkün değil. Sakat bir arkadaşımızın vereceği ile sağlam bir arkadaşımızın vereceği farklıdır sahada. İnsan sağlığını kim olursa olsun göz göre göre sahada tutup oynatmayız" değerlendirmesinde bulundu.Novak'ın geldiğinde sakat olmadığına ifade eden Çalımbay, oyuncunun sakat olarak gelmediğini söyledi. Çalımbay, "Sadece bizim elimizde sol bek olmadığı için Ahmet'i de hiç görmediğimiz için Konya'da Novak'a şans verdik. Aslında fazla bir şeyi yoktu, sadece bir gerilme vardı, eğer üzerine gidilseydi kopacaktı. Biz de riske etmedik. Onun için öyle bir karar verdik. Onun için bu maçta düşünmedik, inşallah Göztepe maçına yetişir" dedi.Volkan ve Bongonda'nın kendi oyun yapısıyla uyuşmadığı için takımda düşünmediğini söyleyen Çalımbay, "Ben oyuncu isterken transferde, oyuncunun hızlı olmasını ve solda oynayacak bir oyuncu olmasını isterdim. Volkanla da Bongonda ile hiçbir sorunumu yok ancak oyunculuk tarzları farklı. Bizim aradığımız oyuncu ile onların oyun tarzları farklı. Benim elimdeki oyuncularla aynı ayardaki oyuncuyu zaten almam. İkisi benim aradığım oyuncu tipiyle uyuşmuyordu. Bongonda'nın kendisine şans verilmediği yönünde bir söylemde bulunması kendisine bağlı. Benim gördüğüm en iyi açıklardan birisi olan ancak oynayıp her şeyini verse dört dörtlük Castillo. Ama biz maalesef bir türlü ondan istediğimiz verimi alamadık. Onu kazanmak için elimizden geleni yapacağız" açıklamasında bulundu.Bir basın mensubunun bundan sonraki maçlarda çift forvet oynamayı düşünüyormusunuz? sorusuna ise Çalımbay, "Rodalleganın oynayacağı tek yer forvet. Kanatlarda oynamış bir arkadaşımız değil. N'Doye kanatlara koyup başarısız olduğunda ona fazla yükleniliyor. Çift forvet yaptığınız zaman başka yerlerden arkadaşları oynatmamız gerekiyor. Onun için dengeyi iyi kurmalıyız. Kalan 15 maçı en iyi şekilde bitirmek için her şeyi deneyeceğiz. Burada göreve başlarken işimizin zor olacağını biliyorduk. Hem ekibime hem oyuncu arkadaşlarıma güveniyordum. Sadece bir alışma sürecine ihtiyacımız vardı. Devre arası hem çalışarak hem de takviye yaparak daha da iyi duruma geleceğimize inanıyorduk. Şu ana kadar istikrarımız da iyi. Eleştiriler de gelebilir. Benim çıkardığım kadroyu herkes beğenmeyebilir. Çünkü Trabzonspor takımında hemen her oyuncu aynı ayarda. Önemli olan Trabzonspor'un başarısı. Biz de onun için çalışıyoruz. Bu bazen tutmayabilir. Önemli olan ligi çok iyi bir yerde bitirmek. Onun için inişli-çıkışlı grafik çizmek. Sıkıntımız da var tabi. Bizim artık Rodallega ve N'Doye oynatacağız ama onların yanındaki oyuncu önemli. İki maçta oyun olarak Konya ve Fenerbahçe maçının ikinci yarıları çok çok iyiydi. Herkes üzerine düşeni yaparsa taraftarımız desteğini sürdürürse yönetim futbolcular teknik heyet bütünleştiği takdirde çok iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum" diye cevap verdi. Süper Lig 'in önümüzdeki haftalarda çok daha çekişmeli maçlara sahne olacağını söyleyen Çalımbay, hemen her takımın çok iyi transferler yaptığını ve belki de son yılların en zor ikinci yarısının yaşanacağını dile getirdi. Çalımbay, "Bizim burada bizim gereksiz işlerle uğraşmamamız herkesin yapıcı olması gerekiyor. Taraftar olarak zaten desteği alıyoruz. Ama en küçük şeyle karamsarlık ya da başka bir şeyin olması takıma zarar verir. Tek düşüncemiz Trabzonspor bizim de tek amacımız Trabzonspor'u çok çok iyi yerlere getirmek. Bu kolay değil. Hem saha içi hem saha dışında çok şeyle mücadele etmeniz gerekiyor. Çoğu şeyleri sizinle paylaşmayabiliriz ama iyi yol aldık, bu yolda da devam edeceğiz. Bu yol düz olmayacak bir sürü de engel çıkacak. Ekibimizle onları aşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.