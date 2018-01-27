Fırtına, F.Bahçe'yi konuk ediyor! İşte muhtemel 11...

Medical Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Fenerbahçe karşısında 16'sı Süper Lig, biri Türkiye Kupası'nda olmak üzere son 17 resmi müsabakada kazanamayan bordo-mavililer, galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Rakibi önünde resmi maçlardaki son galibiyeti 2010-2011 sezonunun ilk yarısında, 23 Ağustos 2010 tarihinde evinde 3-2'lik skorla elde eden ve son 17 karşılaşmanın 10'undan yenilgi, 7'sinden beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, yaklaşık 7,5 yıl sonra kazanmanın mücadelesini verecek.



EKSİKLER VE OLASI 11

Trabzonspor'da Slovak oyuncu Tomas Hubocan kart cezası, Fabian Castillo ve Mustafa Akbaş da sakatlıkları nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek. Yeni transfer Filip Novak'ın durumunun ise maç saatinde belli olacağı ancak oynama olasılığının düşük olduğu öğrenildi.

Karadeniz ekibinin Fenerbahçe karşısına, Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Kamil Ahmet Çörekçi, Okay Yokuşlu, Onazi, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan ve Burak Yılmaz 11'i ile çıkması bekleniyor.



7 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Trabzonspor'da, yarınki maçta oynama olasılığı bulunan 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Joao Pereira, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Ogenyi Onazi, Matus Bero, Burak Yılmaz ve Dame N'Doye sarı kart sınırında yer alan isimler.

Bu oyuncular, Fenerbahçe maçında kart görmesi halinde gelecek haftaki Göztepe karşılaşmasında cezalı olacak.

Öte yandan, sakatlığı nedeniyle oynayamayacak olan Mustafa Akbaş da daha önceki maçlarda 3 sarı kart gördü.



ÇALIMBAY İLE KAYIP YOK

Trabzonspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Trabzon'da rakiplerine mağlup olmadı.

Bordo-mavililer, 18 Ekim'de, sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı deneyimli teknik adamın 100 günlük görev süresi içinde ligde sahasında oynadığı 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, bu dönemde Galatasaray'ı 2-1, Osmanlıspor'u 4-3, Antalyaspor'u 3-0, Bursaspor'u da 1-0 mağlup ederek, Medical Park'taki 4 karşılaşmadan 12 puan çıkardı.



TARAFTARA UYARI

Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe maçı öncesi kulübün internet sitesinden taraftarlara yönelik açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TFF ve UEFA talimatları gereği stadyumlarda meşale yakmak, stadyumlara yanıcı, yakıcı maddeler sokmak, sahaya konfeti, su şişesi ve benzeri maddeler atmak, koltuk kırmak, merdiven boşluklarına oturmak ve kötü tezahüratta bulunmak kesinlikle yasaktır. Takımımızın daha önce oynadığı müsabakalarda taraftarlarımızın rakip takım veya takımlara yönelik kötü tezahüratları kulübümüzün ciddi oranda ceza ödemesine neden olmuştur.

Bu cezalar her tekrarda katlanarak artmakta ve sonuç olarak daha da ağır boyutlara ulaşmaktadır. Ayrıca bu cezaların kulübümüze getireceği zararların yanı sıra sebebiyet verenler de yasa gereği maddi ve manevi çok ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklardır."



"ERKEN GEL" ÇAĞRISI

Bordo-mavili kulübün diğer bir duyurusunda ise Medical Park'ta kapıların yarın saat 16.00'da açılacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Trabzon Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla şehir merkezinde, saat 15.15'ten itibaren her 15 dakikada bir Trabzon Barosu önünden, ilçe merkezlerinde ise saat 15.00'ten itibaren belediyeler önünden stadyumumuza otobüs seferleri düzenlenecektir. Taraftarlarımızın yoğunluk sebebiyle stadyuma toplu taşıma kullanarak ve erken saatte gelmeleri rica olunur. Güvenlik görevlilerinin yönlendirmelerine uyalım. Taraftarlarımızın stadyum çevresinde özel ve resmi güvenlik güçlerinin trafik yönlendirmelerine uyması büyük önem taşımaktadır. Tüm taraftarlarımızdan konuya gereken hassasiyeti göstermelerini ve takımımızı maç boyunca centilmence desteklemelerini bekliyoruz."