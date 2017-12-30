 Fener derbisi pazar günü – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    Fener derbisi pazar günü

    Fener derbisi pazar günü
    TFF, 'de ikinci yarının ilk iki haftasındaki programı açıkladı. Buna göre , 21 Ocak Pazar günü saat 14.00'te Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. İkinci haftada ise F.Bahçe derbisi var. ekibi, ezeli rakibini 28 Ocak Pazar günü 19.30'da Medical Park Stadyumu'nda ağırlayacak.
    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:24
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