İstikrar abidesi Pereira

Ligde 2017-18 sezonunun ilk yarısını 29 puanla 7. sırada tamamlayan Trabzonspor 'da en istikrarlı oyuncu Portekizli Pereira oldu. Lig ve kupada toplam 18 maçta forma giyen 33 yaşındaki sağ beki (bin 555), bin 509 dakika ile Arjantinli sol bek Mas takip etti. Bin 485 dakika ile Okay, bin 348 dakika ile Yusuf Yazıcı ve bin 260 dakika ile Onur Recep Kıvrak, bin 177 dakika ile Burak Yılmaz, bin 65 dakika ile Olcay, bin 16'şar dakika ile Kucka ve Durica bin dakikanın üzerinde süre alan takımın diğer istikrarlı isimleri oldu. Yabancı oyuncular arasında 213 dakika ile en az forma giyen isim Theo Bongonda olurken, en az görev yapan isimler ise 21 dakika ile Abdurrahim Dursun ve 26 dakika ile Furkan Yıldırım oldu.Süper Lig'de sezonunun ilk yarısında Trabzonspor'un en skorer ismi Burak Yılmaz oldu. Sezon başında Çin'in Beijing Guoan kulübünden tekrar bordo-mavili ekibe dönen Burak, forma giydiği 14 maçta 14 kez ağları havalandırarak, gol krallığı yarışında Galatasaraylı Bafetimbi Gomis ve Göztepeli Adis Jahovic ile zirvede yer aldı. Karadeniz ekibinde Hugo Rodallega lig ve kupada 11, Dame N'Doye 5, Olcay Şahan 4 ve Yusuf Yazıcı 3, Juraj Kucka 2, Okay Yokuşlu, Abdülkadir Ömür, Ogenyi Onazi ve Matus Bero ise birer golle katkı sağladılar.Trabzonspor'da sezonun ilk yarısında futbolcular 53 sarı ve 4 de kırmızı kört gördü. Olcay Şahan ve Yusuf Yazıcı ligin ilk yarısında birer kırmızı ve üçer sarı kart gördü. Karadeniz temsilcisinde, Sosa'ya da birer kırmızı ve sarı kart gösterildi. Rodallega da kupada kırmızı kart gördü. Okay 6, Kucka 5, Uğur 5, Mas ve Bero 4'er sarı ile en fazla kart gören oyuncular arasında yer aldı.