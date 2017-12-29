İstikrar abidesi Pereira
33 yaşındaki Portekizli sağ bek, Trabzonspor’da en çok forma giyen isim
En golcü Burak Yılmaz
Süper Lig'de sezonunun ilk yarısında Trabzonspor'un en skorer ismi Burak Yılmaz oldu. Sezon başında Çin'in Beijing Guoan kulübünden tekrar bordo-mavili ekibe dönen Burak, forma giydiği 14 maçta 14 kez ağları havalandırarak, gol krallığı yarışında Galatasaraylı Bafetimbi Gomis ve Göztepeli Adis Jahovic ile zirvede yer aldı. Karadeniz ekibinde Hugo Rodallega lig ve kupada 11, Dame N'Doye 5, Olcay Şahan 4 ve Yusuf Yazıcı 3, Juraj Kucka 2, Okay Yokuşlu, Abdülkadir Ömür, Ogenyi Onazi ve Matus Bero ise birer golle katkı sağladılar.
53 sarı, 4 de kırmızı kart
Trabzonspor'da sezonun ilk yarısında futbolcular 53 sarı ve 4 de kırmızı kört gördü. Olcay Şahan ve Yusuf Yazıcı ligin ilk yarısında birer kırmızı ve üçer sarı kart gördü. Karadeniz temsilcisinde, Sosa'ya da birer kırmızı ve sarı kart gösterildi. Rodallega da kupada kırmızı kart gördü. Okay 6, Kucka 5, Uğur 5, Mas ve Bero 4'er sarı ile en fazla kart gören oyuncular arasında yer aldı.
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:40
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Obradovic'ten takıma eleştiri
Toplam 1
Yorum
poyraz Aziz efendi,Futbol takımını bitirdi,Bayan Basketi bitirdi,Erkek Voleybol zaten Allah versin elimizde bir Erkek basket vardı oda bitti Aziz
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Muharrem Usta'dan yeni yıl temennisi
Toplam 3
Yorum
erol şu adam TRABZONSPOR başkanı.vah TRABZONUM vah.
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Yedeklere şans verdi
Toplam 2
Yorum
resul sağlam rıza çalımbay yedek ağırlıklı kadroyla çıkmakla büyük hata yaptı.oynadığın takım süper lig takımı konya geçen senenin kupa şampiyonu.tur zor
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