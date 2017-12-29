 Hem çok attı hem de az yedi – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    Hem çok attı hem de az yedi

    Hem çok attı hem de az yedi
    2016 yılında lig ve kupada oynadığı 44 maçta 53 gol atıp kalesinde 65 gol gören , 2017 yılında ise lig ve kupada 40 maça çıkarken, bu periyotta 70 gol atıp 44 gol yedi. Bordo-mavililer attığı ve yediği gol noktasında da 2017 yılında 2016'ya göre daha başarılı bir performans ortaya koydu. Burak Yılmaz'ın gelişi gol yollarında takımın önünü açtı.
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:57
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