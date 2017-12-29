Hem çok attı hem de az yedi









2016 yılında lig ve kupada oynadığı 44 maçta 53 gol atıp kalesinde 65 gol gören Trabzonspor , 2017 yılında ise lig ve kupada 40 maça çıkarken, bu periyotta 70 gol atıp 44 gol yedi. Bordo-mavililer attığı ve yediği gol noktasında da 2017 yılında 2016'ya göre daha başarılı bir performans ortaya koydu. Burak Yılmaz'ın gelişi gol yollarında takımın önünü açtı. 29 Aralık 2017, Cuma Güncelleme: 01:57 Etiketler: Trabzonspor







