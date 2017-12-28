 Behich’e karşılık Şen – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Aralık 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Behich’e karşılık Şen

    Behich’e karşılık Şen

    Sol bek için Sakıb Aytaç’la görüşmeleri sürdüren Trabzon, ’i de listeye aldı. ’a takası önerilecek. N’Doye da pakete dahil edilebilir

    Trabzonspor, Arjantinli Emmanuel Mas'ın takımdan ayrılma ihtimali karşısında sol bek için alternatif planını hazırladı. İlk olarak Antalyaspor'dan Sakıb'ı gündeme alan bordomavililer, 'dan Aziz Behich'i de listeye ekledi. Sakıb ve kulübüyle bir ön görüşme yapan bordo-mavililer, Bursaspor'da bu sezonki performansı ile dikkat çeken Aziz Behich için de takas teklifi hazırladı.

    27 yaşındaki sol beke karşılık Bursaspor'a Volkan Şen önerilecek. Yeşil-beyazlı ekibin çok istediği N'Doye'nin de 'ın onay vermesi durumunda takas listesine dahil edilebileceği ifade edildi. Hem Sakıb, hem de için yapılan transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde daha da somutlaşması bekleniyor.

    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:26
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Behich’e karşılık Şen haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN