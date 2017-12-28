Behich’e karşılık Şen
Sol bek için Sakıb Aytaç’la görüşmeleri sürdüren Trabzon, Aziz Behich’i de listeye aldı. Bursaspor’a Volkan Şen takası önerilecek. N’Doye da pakete dahil edilebilir
27 yaşındaki sol beke karşılık Bursaspor'a Volkan Şen önerilecek. Yeşil-beyazlı ekibin çok istediği N'Doye'nin de Rıza Çalımbay'ın onay vermesi durumunda takas listesine dahil edilebileceği ifade edildi. Hem Sakıb, hem de Aziz Behich için yapılan transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde daha da somutlaşması bekleniyor.
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:26
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte favori...
Toplam 6
Yorum
kara murat galatasaray ilk 8 maçı alır arkadan gelen olur mu? transfer oranları düşmüş bu yüzden ağır favori gs
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Toplam 3
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TS61 hiç yakışmadı bu futbol.Trabzon için oynamayı geçtim aldığınız paranın hakkını verin bari .Sahada yürümek nedir iki pas yapamazmı bir takım
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Toplam 5
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EFELER DİYARI AYDIN İNŞALLAH BİR YERLERE GELİRSİN VE AYDINI HİÇ UNUTMAZSIN
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