Slovak işçiler!

Durica, Kucka ve Hubocan idman sahasının yanında yer alan inşaata giderek traktöre kum yükledi, Durica direksiyona geçti, ortaya ilginç görüntüler çıktı

Fırtına'nın dünkü idmanı sonrası renkli görüntüler ortaya çıktı. Bordo-mavili takımın Slovak oyuncuları Durica, Kucka ve Hubocan, antrenman sahasının dışında yer alan inşaat alanının önündeki kumu traktöre yükleyerek çalışanlara yardımcı oldular. Neşeli halleri gözlenen futbolculardan Durica ise direksiyona geçti. Bu arada idmana Burak, Onazi, Onur ve Bongonda'nın yanı sıra gribal enfeksiyon geçiren N'Doye ile sakatlığı bulunan Batuhan katılmadı. Çalımbay, futbolcularını fazla yormadı.