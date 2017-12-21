Artık ‘Eyvah’ çekmiyoruz

Trabzonspor Başkanı Usta iyi bir kadro kurduklarını belirtti. Usta “Geçen sene biri sakatlandığında ‘eyvah’ çekiyorduk. Şimdi rahatız” dedi

Karadeniz Fırtınası'nda başkan Muharrem Usta, TRT Spor'da konuştu. Usta doğru bir kadro kurduklarını belirtti ve bunun önemini anlattı. Bordo-mavili ekibin başkanı "Bu sezon iyi bir kadro kurduk. Sezon başında istediğimiz herkesi aldık. Burak, Sosa, Kucka ve diğer transferler çok önemliydi. Şimdi zor olan bizim için derin kadroyu zinde tutmak. Geçen sene Okay veya Onazi sakatlandığında 'Evyah' çekiyorduk. Şimdi Kucka cezalı, stoperde sakat oyuncularımız var. Ama kadroyu kurarken 'Eyvah ne yapacağız' diye bir sorun yaşamıyoruz" ifadelerini kullandı.



Muharrem Usta şunları söyledi: "Trabzonspor her zaman zirvede olmalı. Yaşadıklarımız yüzünden ayranı üfleyerek içiyoruz. Zirve şampiyonluktur, Şampiyonlar Ligi'dir, Avrupa'dır. Oralarda olursak bir gün mutlaka şampiyonluğu yaşayacağız. Rıza Çalımbay ile transfer konusunda tam mutabıkız. Kimseyi almasak bile çok iyi kadromuz var. Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir bizim için çok değerliler. Abdülkadir'i İspanya'dan çok istiyorlar"



RODALLEGA: Onsuz bir Trabzonspor düşünülebilir mi? Elbette ama biz Rodallega'sız bir Trabzonspor düşünmüyoruz.



FATİH TERİM: Galatasaray rakibimiz ama iyi olmalarını temenni ederiz. Fatih Terim gelir mi bilmem ama gelirse ligimiz daha da renklenir



ERSUN YANAL: Biz bir şeyleri değiştirelim, hep arkasında duralım dedik. Ancak olağanüstü bir konsantrasyon sorunu yaşadı.



M.EKİCİ: Annesi ve babasının yanında 'Narin ve kibar oyuncusun. 6 ay oynamazsan sıkıntı yaşarsın' diye onu uyardım. Doktor kimliğimle bunları söylemiştim, şimdi dediklerimi yaşıyor.



SOSA: Fiziksel açıdan hazır olmadan oynadı. Bunun sorunlarını yaşadı. Sosa'yı 2. devre herkes görecek. Kesinlikle ayrılmayacak. Bize o bildiğimiz Sosa lazım.



BURAK YILMAZ: Çin'e göre Türkiye daha zor bir lig. Burak Yılmaz yüksek performans için sorunlarını atlattı.