Artık ‘Eyvah’ çekmiyoruz
Trabzonspor Başkanı Usta iyi bir kadro kurduklarını belirtti. Usta “Geçen sene biri sakatlandığında ‘eyvah’ çekiyorduk. Şimdi rahatız” dedi
Muharrem Usta şunları söyledi: "Trabzonspor her zaman zirvede olmalı. Yaşadıklarımız yüzünden ayranı üfleyerek içiyoruz. Zirve şampiyonluktur, Şampiyonlar Ligi'dir, Avrupa'dır. Oralarda olursak bir gün mutlaka şampiyonluğu yaşayacağız. Rıza Çalımbay ile transfer konusunda tam mutabıkız. Kimseyi almasak bile çok iyi kadromuz var. Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir bizim için çok değerliler. Abdülkadir'i İspanya'dan çok istiyorlar"
RODALLEGA: Onsuz bir Trabzonspor düşünülebilir mi? Elbette ama biz Rodallega'sız bir Trabzonspor düşünmüyoruz.
FATİH TERİM: Galatasaray rakibimiz ama iyi olmalarını temenni ederiz. Fatih Terim gelir mi bilmem ama gelirse ligimiz daha da renklenir
ERSUN YANAL: Biz bir şeyleri değiştirelim, hep arkasında duralım dedik. Ancak olağanüstü bir konsantrasyon sorunu yaşadı.
M.EKİCİ: Annesi ve babasının yanında 'Narin ve kibar oyuncusun. 6 ay oynamazsan sıkıntı yaşarsın' diye onu uyardım. Doktor kimliğimle bunları söylemiştim, şimdi dediklerimi yaşıyor.
SOSA: Fiziksel açıdan hazır olmadan oynadı. Bunun sorunlarını yaşadı. Sosa'yı 2. devre herkes görecek. Kesinlikle ayrılmayacak. Bize o bildiğimiz Sosa lazım.
BURAK YILMAZ: Çin'e göre Türkiye daha zor bir lig. Burak Yılmaz yüksek performans için sorunlarını atlattı.
- 21 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:08
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Listede 3 Türk... Biri Beşiktaşlı!
Toplam 1
Yorum
vvhş uvşıub
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Tudor'dan şok tavır!
Toplam 15
Yorum
maho eyri oturup dogru konusmak gerek Gs de tek sorun Tudor deildi yenilen gollerde defansin hicmi hatasi yok belhanda feghouili sahada yoklar .
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Müller'den Beşiktaş yorumu
Toplam 1
Yorum
BJK li 1903 Mustafa Beşiktaş ta ciddi bir takım. her iki maçta da goller olacak. dileğim karakartalımızın turu geçmesi...
Artık ‘Eyvah’ çekmiyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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