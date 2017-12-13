Trabzonspor'da yedekler yüzleri güldürdü

Trabzonspor’da fazla forma şansı bulamayan isimlerin Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sergiledikleri performans yüzleri güldürdü.

Trabzonspor'da sezon başında beri fazla süre bulamayan isimler. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın göreve gelir gelmez dikkatini çekmişti. Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çalımbay, "Zaman zaman mutsuz insanlarla çalışıyorum. Oyuncularımın hepsi oynamak istiyor ama oynatamıyorum" ifadelerine yer vererek konunun önemine dikkat çekmişti.



Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında, Süper Lig'de fazla forma şansı veremediği oyuncularına Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta forma şans veren Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligde fazla forma şansı bulamadıkları için mutsuz olduklarını bildiği oyuncularının performansı sevindirdi.



Karadeniz ekibinde forma giyemedikleri için mutsuz olan oyuncuların başında ise sezon başında İspanya'nın Celta Vigo takımından kiralık olarak takıma katılan Bongonda gelirken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının 75. dakikasında oyuna giren oyuncu son dakikalarda attığı golle büyük bir sevinç yaşadı. Bongonda gibi fazla forma şansı bulamayan Volkan Şen ise karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, biri penaltıdan olmak üzere attığı iki golle adeta kendine geldi. Lig maçlarında fazla süre alamayan Hugo Rodallega da ligde olduğu gibi kupa maçlarında da gollerine devam etti.



Teknik Direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına gelen Rıza Çalımbay ile iyi bir çıkış yakalayan Trabzonspor, devre arasında hareketli bir döneme girecek. Takımda fazla süre alamadıkları için keyifsiz olan oyuncuları da moralli tutmaya çalışan deneyimli teknik adam, bordo-mavili kulübün altyapısından gelen Hüseyin, Furkan ve Abdurrahim Dursun gibi gelecek vaat eden oyunculara da forma şansı vererek gençleri kazanmaya çalışıyor. Bursaspor ve Karabükspor maçları sonrası yönetime geniş bir rapor sunacak olan deneyimli teknik adam ligin ikinci yarısına huzurlu bir kadro ile başlamayı planlıyor.