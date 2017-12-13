Trabzonspor'da yedekler yüzleri güldürdü
Trabzonspor’da fazla forma şansı bulamayan isimlerin Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sergiledikleri performans yüzleri güldürdü.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında, Süper Lig'de fazla forma şansı veremediği oyuncularına Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta forma şans veren Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligde fazla forma şansı bulamadıkları için mutsuz olduklarını bildiği oyuncularının performansı sevindirdi.
Karadeniz ekibinde forma giyemedikleri için mutsuz olan oyuncuların başında ise sezon başında İspanya'nın Celta Vigo takımından kiralık olarak takıma katılan Bongonda gelirken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının 75. dakikasında oyuna giren oyuncu son dakikalarda attığı golle büyük bir sevinç yaşadı. Bongonda gibi fazla forma şansı bulamayan Volkan Şen ise karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, biri penaltıdan olmak üzere attığı iki golle adeta kendine geldi. Lig maçlarında fazla süre alamayan Hugo Rodallega da ligde olduğu gibi kupa maçlarında da gollerine devam etti.
Teknik Direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına gelen Rıza Çalımbay ile iyi bir çıkış yakalayan Trabzonspor, devre arasında hareketli bir döneme girecek. Takımda fazla süre alamadıkları için keyifsiz olan oyuncuları da moralli tutmaya çalışan deneyimli teknik adam, bordo-mavili kulübün altyapısından gelen Hüseyin, Furkan ve Abdurrahim Dursun gibi gelecek vaat eden oyunculara da forma şansı vererek gençleri kazanmaya çalışıyor. Bursaspor ve Karabükspor maçları sonrası yönetime geniş bir rapor sunacak olan deneyimli teknik adam ligin ikinci yarısına huzurlu bir kadro ile başlamayı planlıyor.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:40
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ser bu yoruma kendinde inanmıyorsun değilmi Yaw he he he
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Kartalcan vodafone un en büyük özelligi rakibi ve hakemi anormal baski altina almasi.Penalti kirmizi kart hersey olabilir, cok sasiracaklar geldikleri
Trabzonspor'da yedekler yüzleri güldürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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