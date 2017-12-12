 Geçen sezona 7 puan fark – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Geçen sezona 7 puan fark

    Geçen sezona 7 puan fark
    Süper Lig'de oynadığı son 4 maçtan galibiyetle ayrılarak önemli bir çıkışa imza atan Trabzonspor, geçtiğimiz sezonu da solladı. Yanal'ın takımın başında olduğu ilk 8 haftada 9 puan toplayarak, geçtiğimiz sezonun ilk 8 haftasına göre 1 puan geriden giden Karadeniz ekibi, Çalımbay'ın gelmesinden sonra 7 maçta 16 puan topladı. Trabzonspor, geçtiğimiz sezon 15 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 18 puan almıştı. Bordo-mavililer bu sezon ise 25 puandalar.
    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:45
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