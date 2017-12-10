 Sakatlık kabusu – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    Sakatlık kabusu

    Sakatlık kabusu

    Geçen hafta Durica devreyi kapattı dün de Mustafa maçı bitiremedi

    BORDO-mavili takımda art arda gelen sakatlıklar şok etkisi yapıyor. Geçen hafta kazanılan Antalyaspor maçında sakatlanan Durica'nın devreyi kapatmasından sonra dün de yine stoper olan Mustafa Akbaş karşılaşmayı bitiremedi. Mustafa 60. dakikada kasığında hissettiği şiddetli ağrı nedeniyle maça devam edemedi. 27 yaşındaki stoperin durumu bugün çekilecek MR sonrası netleşecek. Fırtına'da tam 10 futbolcu çeşitli sakatlıklar nedeniyle bu sezon takımdan uzak kaldı. Castillo, Onur, Durica (2 kez) Kucka, Onazi, Burak, Abdülkadir, Mustafa (2), Sosa ve Uğur sakatlık nedeniyle zaman saman forma giyemedi.
    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:22
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