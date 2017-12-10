Sakatlık kabusu

Geçen hafta Durica devreyi kapattı dün de Mustafa maçı bitiremedi

BORDO-mavili takımda art arda gelen sakatlıklar şok etkisi yapıyor. Geçen hafta kazanılan Antalyaspor maçında sakatlanan Durica'nın devreyi kapatmasından sonra dün de yine stoper olan Mustafa Akbaş karşılaşmayı bitiremedi. Mustafa 60. dakikada kasığında hissettiği şiddetli ağrı nedeniyle maça devam edemedi. 27 yaşındaki stoperin durumu bugün çekilecek MR sonrası netleşecek. Fırtına'da tam 10 futbolcu çeşitli sakatlıklar nedeniyle bu sezon takımdan uzak kaldı. Castillo, Onur, Durica (2 kez) Kucka, Onazi, Burak, Abdülkadir, Mustafa (2), Sosa ve Uğur sakatlık nedeniyle zaman saman forma giyemedi.