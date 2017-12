Seninleyiz Mertcan

TÜRKİYE, Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Emin Yetim'in çevresindeki 10 kişi ile birlikte alacakları nedeniyle kendilerini TFF'ye şikayet eden 22 yaşındaki futbolcu Mertcan Çam 'ı darp etme iddiasını konuşuyor. FOTOMAÇ'ın duyurduğu haber sonrası Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nden dün sert bir açıklama geldi. "MERTCAN ÇAM SENİNLEYİZ" başlığıyla yapılan duyuruda genç futbolcuya sahip çıkıldı.TPFD, "Artık futbolcuların haklarını gasp etme, tehdit, şantaj ve alacağını istediği için hain ilan etmenin ötesine geçilip fiziki müdahale ve darp dönemi başlamıştır" ifadelerine yer verdi. DERNEĞİN yaptığı açıklamada şu sözler kullanıldı: "Mertcan Çam kardeşimizin başına gelen olay insanlık dışı bir durumdur. Bu üzücü olayı yaşatanlar adalet önünde hesabını mutlaka verecektir. Dünyada futbolcuların kadro dışı kalmamaları, alacaklarının zamanında ödenmesinin konuşulduğu bir dönemde oyuncuyu darp etmek ülkemize ve futbolumuza yapılan en büyük ihanettir. Mertcan kardeşimizin hukuki ve manevi açıdan yanındayız ve her türlü desteği vereceğiz. Bu olayı yaşatanların cezalarını çekmesi en büyük isteğimizdir. TFF'nin de devreye girip, ciddi adımlar atması gerekmektedir"Şanlıurfaspor forması giyen 22 yaşındaki futbolcu Mertcan Çam'ın alacakları sebebiyle TFF'ye başvurduğu için kulüp başkanı Emin Yetim ve çevresindekiler tarafından dövüldüğü iddiasını Türkiye'ye FOTOMAÇ duyurdu. Haberde her iki tarafın karşılıklı açıklamaları da yer aldı.Trabzonspor'dan yetişip Şanlıurfaspor'a giden Mertcan Çam'ın yaşadığı belirtilen olay iki camia arasındaki bağları daha da güçlendirdi. Her iki takım taraftarı da "Biz kardeşiz. Bizim dostluğumuzu kimse bozamaz" diyerek en güzel mesajı verdi. Trabzonspor'un sitesinde "Kardeş kulüplerimiz" bölümünde Şanlıurfaspor'un resmi sitesi yer alıyor.