 Trabzonspor'dan Şanlıurfaspor'a kınama – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    Trabzonspor'dan Şanlıurfaspor'a kınama

    Trabzonspor'dan Şanlıurfaspor'a kınama

    Trabzonspor, Şanlıurfaspor'da kiralık olarak forma giyen Mertcan Çam'ın yaşadığı olaylardan dolayı sarı-yeşil kulüp için kınama mesajı yayınladı.

    Trabzonspor'dan Şanlıurfaspor'a kınama

    Bordo-mavililerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

    "Kulübümüz futbolcumuz Mertcan Çam'a yönelik saldırıyı yakından takip etmektedir. Şanlıurfaspor Kulübü'nde kiralık statüsündeki futbolcumuz Mertcan Çam'a yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Kulübümüz olayın yaşandığı andan itibaren şu ana kadar hem futbolcumuz hem ailesi hem de ilgili makamlarla irtibat halinde olmuş, gereğinin yapılması konusunda da girişimlerde bulunmuştur. Kulübümüz başlatılan soruşturmayı yakından takip etmektedir. Olayın sorumluları hukuk önünde hesap vererek gereken cezaları almalıdır. Bu olayın Şanlıurfa halkına mal edilmemesi gerektiğinin altını çizerek, kamuoyuna saygıyla duyururuz."
    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:10
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