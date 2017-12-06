Trabzonspor’da savunma sıkıntısı

Bordo mavililerde Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Uğur Demirok'un yanı sıra son oynanan Antalyaspor karşılaşmasında omuzundan sakatlanan Jan Durica'nın tedavileri devam ediyor. Aynı maçta başına darbe alan ve tedbir amaçlı dünkü antrenmana da katılmayan Hubocan ise bugün takımla birlikte çalışmalara başladı. Kasımpaşa maçında iki savunma oyuncusundan yararlanamayacak olan teknik direktör Rıza Çalımbay, bu bölgedeki eksikler nedeniyle sıkıntı yaşıyor.



STOPERDE SADECE HUBOCAN İLE MUSTAFA VAR

Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı öncesi stoper mevkiinde sadece Hubocan ile Mustafa Akbaş var. Teknik direktör Rıza Çalımbay, savunma hattında alternatif yaratmak için altyapıdan genç oyuncular Hüseyin Türkmen ile Furkan Yıldırım'ı da takımla birlikte çalışmalara dahil etti. Deneyimli teknik adamın genç oyunculardan en az birini Kasımpaşa maçı kadrosuna alabileceği öğrenildi.



20 MAÇ SONRA GOL YEMEDEN KAZANDI

Bu arada Süper Lig'in 14'üncü haftasında sahasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup eden Trabzonspor, Süper Lig'de 20 maç sonra gol yemeden kazandı. Bordo mavililer ligde en son 2016-17 sezonunun 28'inci haftasında yine Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Antalyaspor'u mağlup etmişti.