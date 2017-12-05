Lucescu önce izledi sonra tebrik etti

MİLLİ Takım Teknik Direktörü Lucescu ile yardımcısı Tayfur Havutçu, karşılaşmayı izlemek için Medical Park'ta tribündeki yerini aldı. Türkiye'de en çok Türk futbolcu oynatan takımların başında gelen bordo-mavililerde özellikle Yusuf Yazıcı, ikinci yarıda giren Abdülkadir hakkında bol bol not alan Rumen teknik adam, maç bitiminde soyunma odasına giderek Fırtına'yı tebrik etti.