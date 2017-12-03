Çalımbay'ın en zor maçı
Rıza Çalımbay, Antalyaspor karşılaşması için “En zor maçlarımdan biri” derken, takım içerisinde mini bir revizyona da gitmeye hazırlanıyor
FIRTINA , yarın sahasında oynayacağı Antalyaspor maçını da kayıpsız geçerek zirve yürüyüşünü sürdürmek istiyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay ise eski takımına karşı oynayacağı maça büyük önem veriyor. "Benim için en zor maçlardan bir tanesi olacak. Ama kayıp yaşamayı kesinlikle düşünmüyorum" diye konuşan Çalımbay, takım içerisinde de mini bir revizyon yapacak. Sakatlığı bulunan Uğur'un yerine stoperde Hubocan'a görev vermeyi planlayan 54 yaşındaki çalıştırıcı, cezası sona eren Olcay ile Castillo arasında bir tercih yapacak.
- 03 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:50
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Aykut Kocaman haklı çıktı!
Toplam 2
Yorum
Miyane Bir bildiği varmış demek ki :)
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Gomis'ten mağlubiyet yorumu
Toplam 9
Yorum
bjk yazıkmı oldu...ne oynadınki yazık oldu.))
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DERBİDE ŞOK! Tolgay Arslan bayıldı! Gomis...
Toplam 3
Yorum
norvecliiiiii Faul değil, 5237 Sayılı TCK'ya göre kasten öldürmeye teşebbüs....
Çalımbay'ın en zor maçı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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