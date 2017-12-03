Çalımbay'ın en zor maçı

Rıza Çalımbay, Antalyaspor karşılaşması için “En zor maçlarımdan biri” derken, takım içerisinde mini bir revizyona da gitmeye hazırlanıyor

FIRTINA , yarın sahasında oynayacağı Antalyaspor maçını da kayıpsız geçerek zirve yürüyüşünü sürdürmek istiyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay ise eski takımına karşı oynayacağı maça büyük önem veriyor. "Benim için en zor maçlardan bir tanesi olacak. Ama kayıp yaşamayı kesinlikle düşünmüyorum" diye konuşan Çalımbay, takım içerisinde de mini bir revizyon yapacak. Sakatlığı bulunan Uğur'un yerine stoperde Hubocan'a görev vermeyi planlayan 54 yaşındaki çalıştırıcı, cezası sona eren Olcay ile Castillo arasında bir tercih yapacak.