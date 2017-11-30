Menajeri açıkladı... Yusuf'u devler istiyor

Avrupa'nın önde gelen kulüplerin girişimlerine başladığı Yusuf Yazıcı için bordo mavili yönetim gelen tekliflere sıcak bakmıyor. Radyospr'a konuşan genç oyuncunun temsilcisi Adem Cebeci, Yusuf'u takip eden dev kulüpleri açıkladı.



"Yusuf'un gelişimi konusunda bundan 2 yıl öncesini bildiğimiz için arada uçurum var. Yusuf kendisini geliştiriyor. Yusuf'la küçük yaşlardan beri birlikte olduğumuz için pozisyonuma yaşam koçu diyelim. Menajerlik ilişkilerini Erkut Söğüt üstleniyor. Mesut Özil'in de menajerliğini üstlendiği şirket. Yusuf, Trabzonspor'da başarılı olmak zorunda. Bunun yanı sıra Milli takımda da hizmet etmeli. Yusuf'un transferinde Trabzonspor'un menfaati önemli.



ARSEN WENGER İZLEDİ

"Yusuf'un Avrupa hedefi kesinlikle var. Fakat biz Avrupa'ya güçlü gitmiyoruz. Oyuncuya gelen resmi teklif yok. Erkut Söğüt'ün görüştüğü kulüpler var. İngiltere'nin önde gelen kulüpleri izliyor. Arsenal Teknik Direktörü Wenger izledi ve Yusuf hakkında notlar aldı."



BİR YIL DAHA TRABZONSPOR'DA OYNAYACAK

"Yusuf'un oyuncu tarzı Avrupa'ya çok uygun olduğu için birçok kulübün dikkatini çekiyor. Erkut Söğüt'in ciddi olarak görüştüğü kulüpler var. Yusuf'un olgunlaşması gerek. Bunu bekleyeceğiz. Yusuf en az 1 yıl daha Trabzonspor'da oynamalı."



CİDDİ TEKLİFLER YOLDA

"Geçen sezon bunu Başkan Muharrem Usta'ya da bunu ilettik. Fakat transfer süreci çabuk gelişiyor. Ocak ayında da transfer olabilir. Türkiye'den bir menajer arkadaş bizimle irtibata geçti. Monaco ve Benfica'yla ilgili ciddi teklifler getireceğini iletti. Biz önümüzdeki süreci çok iyi atlatmalıyız. Yusuf bu süreci çabuk atlatırsa Avrupa'da başarılı olabilir. Yusuf eksiklerini bilen bir oyuncu, zeki bir futbolcu. Yusuf'un Türkiye'yi ve Trabzonspor'u Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmesini istiyoruz.Monaco'dan bize gelen resmi teklif yok. Kulübe gelmişse bilmiyorum."