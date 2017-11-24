Hırslı Kucka

Uzun bir sakatlık döneminin ardından Osmanlıspor maçında sahalara geri dönen Kucka idmanlardaki hırsı ile göz dolduruyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın gözüne girebilmek için canla başla çalışan 30 yaşındaki Slovak ön libero yeniden formasını kapmak istiyor. Kucka, her zaman hazır olduğunu, Çalımbay'ın görev vermesi durumunda Sivasspor karşısında elinden geleni yapacağını dile getirdi